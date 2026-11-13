«Создавая будущее»: эксперты обсуждают в Москве сценарии мироустройства
В фокусе симпозиума — наука, культура, технологии и то, как они изменят нашу жизнь в ближайшие десятилетия.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве на форуме «Создавая будущее» обсуждают сценарии мироустройства
Прямо сейчас эксперты из более чем 100 стран обсуждают в Москве сценарии мироустройства.
В фокусе симпозиума «Создавая будущее» — наука, культура, технологии и то, как они изменят нашу жизнь в ближайшие десятилетия. О том, на что важно обратить внимание уже сегодня, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Сейчас задача — сохранить, знать самим, передать в первую очередь своим детям, своей молодежи и будущим поколениям, что это. Это весь багаж цивилизационного опыта, который был. По сути, то, о чем говорил Владимир Владимирович, который Маяковский, — что такое хорошо, что такое плохо, и то, о чем говорит Владимир Владимирович Путин сейчас, говоря о традиционных ценностях, духовно-нравственных ценностях», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Симпозиум собрал более семи тысяч участников.
Особое внимание организаторы уделили работе с молодыми специалистами. В программе были не только дискуссии, но и лекции, где известные артисты, спортсмены, писатели поделились опытом, как превратить мечту в дело своей жизни.
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