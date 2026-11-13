Акция по проверке уровня сахара в крови стартовала в России

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По статистике, в РФ с диагнозом «сахарный диабет» живут шесть миллионов человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В России стартовала акция по бесплатной проверке сахара в крови. Она приурочена ко Дню борьбы с диабетом, а проводит ее партия «Новые люди». На специальных «Станциях здоровья» все желающие могли сдать анализы и узнать уровень глюкозы, измерить давление и получить советы специалистов.

Также лидер партии Алексей Нечаев заявил о новой инициативе.

«Нам рассказывают, что в последнее время приходишь в аптеку, спрашиваешь, а препарата нет. Откуда его взять — непонятно. Поэтому, чтобы не было перебоя в поставках, „Новые люди“ предлагают во всех городах, населенных пунктах создать запас на полгода препарата, чтобы люди наши были уверены и спокойны, что, если что, это лекарство есть», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По статистике, в России шесть миллионов человек живут с сахарным диабетом. Причем их количество растет. Каждый год диагноз ставят полумиллиону наших сограждан.

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