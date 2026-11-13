Дальневосточные леопарды в России перестанут быть редкостью

Дальневосточные леопарды в России скоро перестанут быть редкостью!

Об этом говорили на итоговой презентации проекта «Хранители живой природы». Он собрал сто реальных историй о людях, которые в разных концах страны сохраняют и восстанавливают редкие виды животных и растений.

«И для нас основная задача сейчас и здесь, в этом проекте — рассказать о людях. Именно о тех людях, которые позволяют нам видеть то, что мы называем биоразнообразием, и которые занимаются тем, что мы называем природосбережением», — сказал генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

«Рассказать людям, жителям нашей страны, о вот этом уникальном многообразии, о том, что вот это подлинное богатство, вот это хрупкое, очень хрупкое, но оно настоящее богатство. Это само по себе мегазадача всех медиа. Это же и контент сам по себе интересный. Люди это смотрят, реально потребляют, эмоцию о них вызывают», — сказал исполнительный директор Фонда президентских грантов, член управления Президентского фонда природы Антон Долгов.

Героями стали люди самых разных профессий: инспекторы заповедников и лесной охраны, биологи, экологи и волонтеры. Каждый из них ежедневно вносит вклад в сохранение природного наследия России — будь то защита территорий от браконьеров, мониторинг популяций редких видов или восстановление нарушенных экосистем.

Инициатива реализована издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда природы.

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