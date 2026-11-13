На Камчатке обнаружили останки пропавшего сторожа в желудке медведя

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 40 0

Стали известны новые подробности трагедии.

В желудке медведя на Камчатке нашли останки

Фото: www.globallookpress.com/David Tipling/FLPA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В желудке медведя на Камчатке нашли останки сторожа

Стали известны новые подробности гибели 50-летнего сторожа на Камчатке. Мужчина работал сторожем колхоза и исчез во время обхода охотничьих угодий в 150 километрах от села Соболево. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сначала с вертолета заметили его снегоход, возле которого остались следы крови и медвежьи лапы. В ходе повторных поисков спасатели и следователи обнаружили в нескольких сотнях метров от техники разорванную одежду и человеческие останки.

В этом же районе находился медведь. Специалисты заметили, что из заднего прохода животного свисают фрагменты ткани. Зверя пришлось застрелить. При вскрытии в желудке хищника нашли части человеческого тела и одежды. Все обнаруженные останки изъяты и направлены на экспертизу.

Трагедия произошла в Соболевском округе. Мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Когда он перестал отвечать, владельцы отправили на его поиски вертолет. Спустя три дня примерно в четырех километрах от турбазы с воздуха заметили оставленный снегоход и следы крови.

По предварительной версии, мужчина заметил хищника и попытался добраться до снегохода, где находилось оружие, однако не успел. Когда оперативники обнаружили тело погибшего, медведь все еще находился неподалеку. Полицейские застрелили животное.

Это не первый случай нападения медведя на людей в России. Ранее сообщалось, что как минимум 33 человека стали жертвами подобных атак. Власти регионов призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности в лесах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

19:58
Дальневосточные леопарды в России перестанут быть редкостью
19:46
«Смерть будет позором»: Катя Гордон попросила Путина о помиловании Лерчек
19:37
«Гадаем перед каждым УЗИ»: Макеева поделилась забавной традицией с мужем
19:18
«Не видим рисков»: «Росатом» почти вдвое увеличит число сотрудников на АЭС «Бушер»
19:14
Депутат Рады: эвакуированных из Алешек мужчин сразу мобилизуют в ВСУ
18:57
Умерла балетмейстер Мариинского театра Нина Ухова

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео