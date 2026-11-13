Умерла балетмейстер Мариинского театра Нина Ухова

Балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств России Нина Ухова умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщили на сайте театра.

«13 ноября на 96-м году жизни не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Федоровны Уховой. Коллектив Мариинки выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам», — говорится в заявлении.

О месте и дате прощания театр сообщит дополнительно.

Представители Мариинского театра подчеркнули, что вся профессиональная деятельность Уховой была неразрывно связана с хореографическим искусством. За годы преподавания она подготовила несколько поколений артистов кордебалета. Ее воспитанниками стали десятки танцовщиков, многие из которых сохранили теплые воспоминания о наставнице и ее внимательном отношении к ученикам.

Жизнь в танце

Нина Ухова родилась 28 июня 1931 года в Ленинграде. В 1950 году она окончила Ленинградское хореографическое училище и сразу была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. На сцене она танцевала до 1972 года.

В ее репертуаре были партии в таких балетах, как «Спящая красавица» (фея Сапфиров, фея Резвости), «Дон Кихот» (Цветочница), «Жизель» (Монна, Зюльма), «Раймонда» (вариация в картине «Сон») и других.

Педагогическое призвание

Завершив сценическую карьеру, Ухова сосредоточилась на педагогической работе. С 1972 по 1982 год она преподавала в Ленинградском академическом хореографическом училище имени А. Я. Вагановой. Одновременно, в 1972–1977 годах, занимала должность педагога-репетитора Ленинградского академического Малого театра оперы и балета.

В 1977 году Нина Федоровна начала работать балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Этой работе она посвятила более четырех десятилетий. Ее ученики работают в ведущих театрах России и мира.

Заслуги Уховой в области хореографического искусства были отмечены государственными наградами и почетными званиями. В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011 году — заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Нина Ухова была одной из тех, кто формировал облик петербургского балета на протяжении десятилетий. Коллеги вспоминают ее как человека, который умел сочетать требовательность с теплотой и вниманием к каждому. До последних дней она оставалась частью жизни Мариинского театра, а ее вклад в воспитание кордебалета трудно переоценить.

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