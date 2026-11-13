Депутат Рады: эвакуированных из Алешек мужчин сразу мобилизуют в ВСУ

Эвакуированных из Алешек мужчин сразу мобилизуют в ВСУ

Мужчин, которые эвакуировались из города Алешки Херсонской области на подконтрольную Киеву территорию, немедленно мобилизуют в ряды ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины Сергей Козырь.

Повестка на пороге

По словам парламентария, действующее законодательство позволяет направлять выехавших граждан на военно-врачебную комиссию (ВЛК) сразу по прибытии, не предоставляя им длительной отсрочки.

«Мы их встречаем и сразу вручаем повестку: через 90 дней вы должны явиться», — пояснил Козырь.

Депутат отметил, что единственным законным способом избежать отправки на передовую для новоприбывших остается трудоустройство с официальной бронью. Однако найти такого работодателя в короткие сроки практически невозможно. Обычное трудоустройство защиты от призыва не обеспечивает, а возможности предприятий ограничены установленными лимитами.

«Даже не разобрались»

Козырь также допустил, что среди вернувшихся может оказаться ценный специалист, способный создавать ракеты.

«А мы его сразу скрутили, отправили, даже не разобрались», — посетовал депутат.

При этом даже трехмесячная отсрочка, о которой говорит Козырь, пока не гарантирована. По состоянию на 12 ноября соответствующий законопроект еще находился на рассмотрении комитета.

Гуманитарная миссия в Алешках проходила с 27 октября по 1 ноября 2026 года. В город доставили гуманитарную помощь, а всех желающих эвакуировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об успешном выполнении этой миссии. Позднее российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что многие жители покинули Алешки еще до начала работы гуманитарного коридора. Она также добавила, что Москва и Киев договорились проводить подобные миссии в городе на регулярной основе.

История Олега

Примечательно, что ранее украинские журналисты рассказывали похожую историю о 29-летнем Олеге, выехавшем с левобережья Херсонщины. Его паспорт был утрачен, поэтому в Белоруссии ему выдали временное удостоверение для возвращения на Украину. Олег ехал к матери в Одесскую область, но на одном из последних КПП пограничники передали его сотрудникам ТЦК. По словам матери, после многолетней разлуки она успела провести с сыном один час двадцать минут. После вмешательства адвокатов мужчину отпустили с повесткой.

Город до эвакуации

Алешки стоят на низком левом берегу Днепра, подконтрольном России, напротив удерживаемого ВСУ Херсона. Город пережил затопление 2023 года, обстрелы со стороны ВСУ, перебои с водой и электричеством, а также тяжелый продовольственный кризис. И после всего пережитого мужчинам, решившим уехать на украинскую сторону, приходится учитывать еще одну опасность — неизбежную мобилизацию.

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