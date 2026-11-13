«Не видим рисков»: «Росатом» почти вдвое увеличит число сотрудников на АЭС «Бушер»

Лихачев: Росатом почти вдвое увеличит число сотрудников на АЭС Бушер

«Росатом» планирует увеличить число сотрудников на площадке АЭС «Бушер» в Иране почти вдвое, поскольку сейчас не видит рисков для продолжения работ. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, отвечая на вопрос журналиста «Известий» Владислава Петрова.

«На сегодняшний день идет нарастание численности. 180 человек уже на площадке. Мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ», — сообщил Лихачев.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция Ирана. Ее построили при участии России. Первый энергоблок мощностью 1000 МВт начал работу в 2011 году, а в 2013-м его ввели в промышленную эксплуатацию.

Сейчас на станции также строят второй и третий энергоблоки. Работы на объекте временно приостанавливали из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, часть российских специалистов эвакуировали.

Однако уже в июле на форуме «Иннопром-2026» Лихачев сообщил о планах вернуть сотрудников. Он отметил, что обстановка на станции спокойная, а возвращение персонала согласовано с силовыми ведомствами. О том, что «Росатом» приступил к возвращению специалистов на площадку, стало известно уже в августе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил, что Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе в экономической сфере.

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