Бойцам ничего не досталось: СК раскрыл махинацию с гумпомощью на 256 миллионов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

История продолжалась почти два года и закончилась уголовным делом.

Что грозит за фиктивную гумпомощь бойцам СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Шестерых ростовчан обвинили в фиктивной помощи участникам СВО

В Ростове-на-Дону шесть человек обвинили в подделке документов о гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на сумму свыше 256 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, с января 2024 года по ноябрь 2025 года участники группы изготовили 37 поддельных кассовых ордеров. В документах указывалось, что средства направили на помощь военнослужащим. Однако в действительности бойцы ничего не получили. Эти документы использовали, чтобы уменьшить сумму налогов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Всем шестерым фигурантам предъявили обвинения и избрали меры пресечения.

Следователи также добились ареста имущества, денег и банковских счетов обвиняемых. Общая стоимость арестованных активов составила около одного миллиарда рублей.

Во время расследования все обвиняемые признали свою вину. Кроме того, они уже выплатили налоги на сумму более 256 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о деле в отношении сотрудницы российского банка, которую обвиняют в хищении выплат военнослужащих. По версии следствия, в 2025 году она помогала сообщникам переводить деньги с помощью фиктивных заявлений от имени бойцов. Ущерб превысил 69 миллионов рублей. Суд арестовал имущество и счета фигурантов.

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Бойцам ничего не досталось: СК раскрыл махинацию с гумпомощью на 256 миллионов

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