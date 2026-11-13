Пропаганда ЛГБТ*: владельцу «Читай-города» грозит штраф до миллиона рублей

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 46 0

Также суд может принять решение о приостановлении деятельности компании.

На владельца «Читай-города» составили протокол

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
Книги

В отношении ООО «Грамота», которое владеет сетью книжных магазинов «Читай-город», составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Кировского районного суда Ярославля.

Протокол поступил в суд, дело рассмотрят по существу 3 декабря. Суть претензий к владельцу книжного магазина пока не раскрывается. Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Параллельно в тот же суд поступил еще один протокол — по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ). Этот материал пока не рассматривался.

Ранее на юридические лица, связанные с «Читай-городом», уже составляли несколько протоколов по той же статье о пропаганде. Они были переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани.

Так, суд Читы оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тысяч рублей. Поводом стала продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана. В магазинах сети продавались его романы «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол» и «Тревожные люди». Основанием для возбуждения дела послужили заключения специалистов Забайкальского государственного университета, которые выявили в этих книгах признаки пропаганды.

Аналогичное решение на 800 тысяч рублей принял Йошкар-Олинский городской суд. Тогда сообщалось, что компания работает в правовом поле.

Директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин комментировал ситуацию: он заявил, что компания сразу прекратила продажу спорных изданий после того, как узнала о проверках. Это произошло 16 декабря 2025 года.

Это уже не первый случай претензий к сети книжных магазинов. Проверки прошли в разных регионах, а основания оказались схожими — экспертные заключения о наличии признаков пропаганды в литературе.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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