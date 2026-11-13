Саркофаг для отца и морозилка для матери: расчленившего родителей Шатилова отправили в СИЗО
Он проведет под стражей почти два месяца.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обвиняемого в убийстве родителей в Ростове-на-Дону отправили в СИЗО
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Виталия Шатилова, обвиняемого в убийстве двух пожилых родителей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
«Рассмотрев ходатайство, суд избрал Шатилову В. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток — по 10 января 2027 года включительно», — приводит сообщение РИА Новости.
Мужчина проведет в СИЗО почти два месяца. Уголовное дело против него расследуют по статье об убийстве двух человек.
Тела 74-летнего мужчины и его 73-летней супруги нашли 11 ноября. В полицию обратились соседи пенсионеров. Они пожаловались на неприятный запах, который исходил из квартиры.
Останки женщины обнаружили в морозильной камере. Тело ее мужа нашли в гараже. Мужчина находился в конструкции, похожей на саркофаг, которую сделали с помощью монтажной пены.
Перед этим сын супругов заявил в полицию, что родители уехали в Крым и перестали выходить на связь. После этого пенсионеров объявили в розыск.
Шатилова задержали в Макеевке. Как выяснилось, мужчина уже был судим. В 2003 году его приговорили к 12 годам колонии за кражу, сопровождавшуюся убийством. В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно.
В 2016 году Шатилов задушил ремнем свою тещу, забрал из ее квартиры деньги и украшения, а тело оставил на кладбище в поселке Щепкин. За это преступление его приговорили к 22 годам колонии особого режима.
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