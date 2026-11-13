ЕГЭ растянется до июля: когда выпускники будут сдавать экзамены в 2027 году

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 29 0

Досрочный период планируется провести с 19 марта по 19 апреля.

ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
ЕГЭ

ЕГЭ-2027: расписание экзаменов отправили в Минюст

Основной период ЕГЭ в 2027 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Общественное обсуждение проектов расписания завершено, а соответствующие приказы направлены на регистрацию в Министерство юстиции РФ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Согласно опубликованному проекту, экзаменационную кампанию 1 июня откроют история, литература и химия. ЕГЭ по русскому языку запланирован на 4 июня, по математике базового и профильного уровней — на 7 июня.

Обществознание и физику выпускники будут сдавать 10 июня, биологию, географию и письменную часть иностранных языков — 15 июня. На 18 и 19 июня назначены информатика и устная часть экзаменов по иностранным языкам.

Резервные дни предусмотрены с 21 по 26 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут по собственному желанию пересдать один из уже сданных предметов. Досрочный период ЕГЭ планируется провести с 19 марта по 19 апреля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Расписание разработали Минпросвещения и Рособрнадзор. Завершение общественного обсуждения и передача документов в Минюст еще не означают окончательного утверждения графика. Он приобретет официальный статус после завершения необходимых процедур.

Тем временем выпускникам не стоит забывать и о допуске к экзаменам. Итоговое сочинение, которое является обязательным этапом подготовки к государственной итоговой аттестации, пройдет 2 декабря 2026 года.

Для участия необходимо заранее подать заявление. Последний день приема документов — 18 ноября. 

На выполнение работы отводится три часа 55 минут. Школьникам предстоит продемонстрировать умение рассуждать на предложенную тему и подкреплять позицию примерами из литературы. Темы станут известны непосредственно перед началом испытания. Если проверяющие установят, что текст написан несамостоятельно, участник получит незачет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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