Всю жизнь вытаскивали из беды: знакомые раскрыли правду о семье расчленившего родителей Шатилова

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Пенсионеры из Ростова-на-Дону до последнего надеялись на исправление отпрыска-рецидивиста.

Что известно об убийстве пенсионеров в Ростове-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсионеры из Ростова-на-Дону всю жизнь помогали сыну, обвиняемому в их убийстве

Родители Виталия Шатилова, которого обвиняют в их убийстве в Ростове-на-Дону, всю жизнь пытались уберечь сына от тюрьмы. Они нанимали ему хороших адвокатов и тратили большие деньги на его защиту. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на знакомых семьи.

«Он разрушил немало жизней. Родители обо всем знали, но все равно нанимали ему хороших адвокатов и потратили немалые деньги. Наверное, они его сильно любили и до последнего верили, что он исправится. Они всю жизнь пытались его спасти, а в итоге все сложилось вот так», — рассказали знакомые семьи.

Шатилову 49 лет. За плечами мужчины уже две судимости за тяжкие преступления. В 2003 году его приговорили к 12 годам колонии за кражу с убийством. Кроме того, в 2016 году он задушил ремнем свою тещу, забрал из ее квартиры деньги и украшения, а тело оставил на кладбище в поселке Щепкин. За это преступление Шатилов получил 22 года колонии особого режима.

Теперь мужчину обвиняют в убийстве собственных родителей. Тела 74-летнего отца и 73-летней матери нашли 11 ноября в Ростове-на-Дону. Соседи обратились в полицию после того, как почувствовали неприятный запах из квартиры.

Останки женщины обнаружили в морозильной камере. Тело ее мужа нашли в гараже. Оно находилось в конструкции, похожей на саркофаг, которую сделали с помощью монтажной пены.

Перед этим Шатилов сам обратился в полицию и заявил, что родители уехали в Крым и перестали выходить на связь. Супругов объявили в розыск.

Позже мужчину задержали в Макеевке. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отправил его под стражу до 10 января 2027 года. Сейчас следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

23:16
Умер один из братьев-близнецов из культовой комедии «Няньки»
22:58
Сразу шесть золотых: москвичи триумфально выступили на олимпиаде по астрономии
22:46
Поросенок вниз головой и нож у живота: МДТ оказался в центре скандала
22:29
Всю жизнь вытаскивали из беды: знакомые раскрыли правду о семье расчленившего родителей Шатилова
22:17
Более пяти тысяч обветшалых федеральных зданий отремонтируют в этом году в России
22:07
Бойцам ничего не досталось: СК раскрыл махинацию с гумпомощью на 256 миллионов

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год