Всю жизнь вытаскивали из беды: знакомые раскрыли правду о семье расчленившего родителей Шатилова

Пенсионеры из Ростова-на-Дону всю жизнь помогали сыну, обвиняемому в их убийстве

Родители Виталия Шатилова, которого обвиняют в их убийстве в Ростове-на-Дону, всю жизнь пытались уберечь сына от тюрьмы. Они нанимали ему хороших адвокатов и тратили большие деньги на его защиту. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на знакомых семьи.

«Он разрушил немало жизней. Родители обо всем знали, но все равно нанимали ему хороших адвокатов и потратили немалые деньги. Наверное, они его сильно любили и до последнего верили, что он исправится. Они всю жизнь пытались его спасти, а в итоге все сложилось вот так», — рассказали знакомые семьи.

Шатилову 49 лет. За плечами мужчины уже две судимости за тяжкие преступления. В 2003 году его приговорили к 12 годам колонии за кражу с убийством. Кроме того, в 2016 году он задушил ремнем свою тещу, забрал из ее квартиры деньги и украшения, а тело оставил на кладбище в поселке Щепкин. За это преступление Шатилов получил 22 года колонии особого режима.

Теперь мужчину обвиняют в убийстве собственных родителей. Тела 74-летнего отца и 73-летней матери нашли 11 ноября в Ростове-на-Дону. Соседи обратились в полицию после того, как почувствовали неприятный запах из квартиры.

Останки женщины обнаружили в морозильной камере. Тело ее мужа нашли в гараже. Оно находилось в конструкции, похожей на саркофаг, которую сделали с помощью монтажной пены.

Перед этим Шатилов сам обратился в полицию и заявил, что родители уехали в Крым и перестали выходить на связь. Супругов объявили в розыск.

Позже мужчину задержали в Макеевке. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отправил его под стражу до 10 января 2027 года. Сейчас следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух человек.

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