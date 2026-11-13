Тайная беременность: Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года

Певица Аврил Лавин впервые стала мамой

42-летняя канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой. О радостном событии она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав снимки новорожденной дочери.

Личность отца ребенка пока не раскрывается. На одном из опубликованных фото Лавин держит малышку на руках. Ребенок одет в комбинезон с леопардовым принтом. Публикацию артистка сопроводила подписью, в которой назвала дочь своей «маленькой принцессой».

Подробностями беременности и родов певица пока не поделилась. Новость стала неожиданностью для поклонников, поскольку ранее Лавин публично не сообщала о беременности. О том, кто стал отцом ребенка, также ничего не известно.

От гитариста до рок-звезды

Вся личная жизнь Аврил Лавин разворачивалась на глазах публики. В начале нулевых она встречалась с гитаристом своей группы Джесси Колберном. Служебный роман сошел на нет к 2004 году, после чего музыкант покинул группу.

Первой серьезной любовью певицы стал вокалист группы Sum 41 Дерик Уибли. Они познакомились, когда ей было 17 лет, но встречаться начали, когда ей исполнилось 19. Суровый рокер в отношениях с певицей раскрылся как невероятный романтик. Предложение он сделал в Венеции во время прогулки на гондоле.

В 2006 году влюбленные сыграли свадьбу. Невеста была в белоснежном платье Vera Wang и шла к алтарю под звуки марша Мендельсона. Лавин отмечала, что ей удалось изменить любимого — например, он перестал принимать наркотики. Но семейная жизнь все-таки не задалась. Брак продлился три года, и в октябре 2009 года Аврил подала на развод. «Я благодарна за это время и счастлива, что мы остаемся друзьями», — говорила она.

Модель, рокер и разрыв помолвки

Следующим избранником певицы стал модель и звезда реалити-шоу Броди Дженнер, единокровный брат Кендалл и Кайли Дженнер. Встречаться они стали практически сразу после развода Лавин в 2010 году. Папарацци засняли их целующимися в Лас-Вегасе. Однако к январю 2012 года пара разошлась, но осталась друзьями.

Затем Аврил начала встречаться с солистом группы Nickelback Чадом Крюгером. В августе 2012 года музыкант сделал ей предложение, преподнеся кольцо с бриллиантом в 14 каратов. Поженились они 1 июля 2013 года на юге Франции. В первые месяцы после свадьбы оба были в восторге от семейной жизни — Чад говорил, что Аврил отлично готовит. Однако в сентябре 2015 года после двух лет брака они подали на развод. «С тяжелым сердцем мы с Чадом объявляем сегодня о нашем расставании. Мы остаемся лучшими друзьями», — писала тогда Аврил.

Это оказались не пустые слова: в 2016 году они вместе записывали музыку, а в 2017-м выступали.

Новые романы и предложение в Париже

В 2018 году певица была замечена с Филиппом Сарофимом, сыном египетско-американского миллиардера. Инсайдеры сообщали, что пара познакомилась через друзей на званом обеде. Однако к ноябрю 2019 года они расстались.

В 2020 году Аврил недолго встречалась с инди-музыкантом Питом Джонасом. О своих отношениях они заявили публично, появившись вместе на красной дорожке перед «Грэмми».

В 2022 году музыкант Мод Сан сделал Аврил предложение во время поездки в Париж. «Это было самое идеальное, романтическое предложение, о котором я когда-либо могла мечтать. Мы плыли на лодке по Сене. Был скрипач, шампанское и розы, и только мы вдвоем», — делилась Лавин. Однако через год помолвка была разорвана. По словам инсайдеров, инициатором выступила сама певица, а для Мод Сана это стало неприятным сюрпризом.

Вскоре после этого Лавин начали замечать с рэпером Tyga. Пара не скрывала отношений, появляясь вместе на Неделе моды в Париже. Впрочем, и эти отношения не продлились долго — расставшись с Tyga, Аврил была замечена в компании кантри-музыканта Нейта Смита.

Кто именно стал отцом ребенка, до сих пор неизвестно. Сама певица эту тему не комментирует.

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