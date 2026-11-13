«Меня от него тошнит»: Поплавская прошлась по Киркорову из-за скандала в Тюмени

Поплавская сообщила, что ее тошнит от Киркорова

Актриса Яна Поплавская 12 ноября на премьере сериала «Тяжелый люкс» в московском кинотеатре «Художественный» прокомментировала недавний скандал вокруг Филиппа Киркорова. Об этом сообщает 5-tv.ru.

В беседе с журналистами Поплавскую спросили, как она относится к поведению артиста и видела ли видео с его концерта в Тюмени, где состояние Киркорова на сцене вызвало бурную реакцию зрителей.

«Я совсем не хочу говорить об этом персонаже, потому что, если честно, меня от него тошнит», — заявила она.

Премьера криминальной драмы режиссера Ильи Аксенова прошла 12 ноября. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса, включая исполнителей главных ролей. В беседе с журналистами Поплавская затронула тему недавнего скандала с участием Филиппа Киркорова.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, считает ли она поведение артиста адекватным, Поплавская ответила резко:

«Послушайте, мне это неинтересно. Он сам по себе неадекватен».

Актриса также подтвердила, что видела ролик с концерта в Тюмени, где состояние поп-короля на сцене вызвало у зрителей большое удивление. Позже сам артист пояснил, что выступал с высокой температурой.

«Видео я видела, но мне неинтересно», — заключила звезда экрана.

Скандал вокруг Филиппа Киркорова разгорелся после его выступления в Тюмени. Зрителей удивило состояние артиста на сцене. Сам певец объяснил это высокой температурой. Однако видео с концерта вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи обсуждают поведение и внешний вид артиста во время номера.

Примечательно, что на той же премьере сериала «Тяжелый люкс» присутствовал Иван Янковский, который тоже пообщался с журналистами 5-tv.ru. Он, в частности, с иронией ответил на вопрос о поддельных вещах. Актер заявил, что не знает, где их покупают, но к тем, кто приобретает, относится с пониманием.

Премьера криминальной драмы «Тяжелый люкс» собрала немало звезд. Сериал рассказывает о Ксении — жене богатого девелопера, которая существует в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. После трагической случайности она оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали».

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