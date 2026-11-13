«Люблю бабушку»: блогер собирал деньги на квартиру для пенсионерки и попал под следствие

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Оказалось, что вся его история в соцсетях — обман, мошенника уже задержали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD

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Задержали блогера, который обманом собрал деньги на квартиру для бабушки

В Петербурге задержали блогера, который собирал деньги на квартиру для 92-летней пенсионерки, но потратил пожертвования по своему усмотрению. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

Мужчину нашли в доме его отца. На допросе он попытался объяснить свои поступки любовью к бабушке.

«Я очень люблю свою бабушку, очень горжусь ею и считаю, что должен сделать только самое лучшее для нее», — заявил блогер.

Мужчина признал вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сейчас следователи решают, какую меру пресечения ему избрать.

Речь идет о блогере Егоре Стешкине, который также известен под фамилией Семенов. По версии следствия, блогер рассказывал подписчикам, что случайно встретил пожилую женщину по имени Людмила и решил помочь ей купить квартиру. Он снимал с ней видео и выкладывал их в соцсети, но не говорил, что она — его родная бабушка.

В роликах мужчина показывал, как заботится о пенсионерке: водил ее в кафе, угощал и даже устроил встречу с любовью юности. Видео собирали миллионы просмотров.

Для помощи бабушке мужчина объявил сбор на 6,2 миллиона рублей. Однако подписчики начали сомневаться в этой истории. Они заметили, что у блогера и пенсионерки одна фамилия, а также выяснили, что оба зарегистрированы по одному адресу.

Соседи подтвердили, что блогер и пожилая женщина — родственники. Всего интернет-пользователи перевели мужчине более 750 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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