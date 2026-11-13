Замглавы Росмолодежи Аширова задержали по делу о контрактах на 40,5 миллиона

Статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова задержали 13 ноября в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Тверской районный суд отправил чиновника под домашний арест до 10 декабря.

Дело связано с двумя государственными контрактами, которые Росмолодежь заключила с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах. По ним вуз должен был разработать и развивать онлайн-программы повышения квалификации для специалистов, работающих с молодежью. Общая стоимость контрактов составила 40,5 миллиона рублей.

Следователи сейчас выясняют, какую роль Аширов играл в исполнении этих соглашений со стороны Росмолодежи. В частности, речь идет о том, как согласовывались результаты работ и как проходила их приемка.

Аширову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

В тот же день обыски прошли в частном университете «Синергия». Был задержан проректор по региональному развитию Михаил Ерофеев. Суд также отправил его под домашний арест.

Сам Ерофеев назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что выводы следствия основаны на «непонятной экспертизе».

В Росмолодежи 5-tv.ru сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами. Там подчеркнули, что оба контракта с «Синергией» заключались по итогам открытых конкурсов и в соответствии с законодательством.

В университете также настаивают, что обязательства были выполнены. Проректор Нина Бельченко заявила, что работы сдали в установленный срок, заказчик провел экспертизу и официально их принял. По ее словам, обучение прошли более 50 тысяч человек, а свыше 36 тысяч получили удостоверения о повышении квалификации.

При этом Бельченко подчеркнула, что уголовное дело возбуждено не против самого университета или его сотрудников.

Аширов занимал должность заместителя руководителя Росмолодежи с июля 2022 года.

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