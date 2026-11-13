Поросенок вниз головой и нож у живота: МДТ оказался в центре скандала

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Вместо аплодисментов во время спектакля «Повелитель мух» — возмущение, пустые кресла и жалобы на грубое обращение с животным.

Что за скандал из-за поросенка разгорелся в МДТ

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МДТ разгорелся скандал из-за жестокой сцены с живым поросенком

В Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за сцены с живым поросенком в спектакле «Повелитель мух». На происходящее пожаловались зрители в социальных сетях.

Одна из посетительниц рассказала, что уже через 20 минут после начала спектакля актеры взяли поросенка за задние ноги, перевернули вниз головой и стали водить ножом по его животу.

«Поросенок весь дергался, и многим в зале это показалось смешным. Что дальше было, не знаю, ибо ушла», — написала зрительница.

После публикаций другие посетители тоже начали задавать театру вопросы о том, как обращаются с животным. В одном из Telegram-сообществ, посвященных защите животных, призвали оставлять жалобы и обращаться в государственные ведомства.

«Современный театр не должен быть таким, это просто средневековье какое-то!» — заявила автор одного из обращений.

Спектакль «Повелитель мух» поставлен по одноименному роману Уильяма Голдинга. В центре сюжета — группа мальчиков, которые оказываются на необитаемом острове. Постепенно они забывают о правилах и начинают вести себя все жестче. Одна из важных сцен произведения — охота на свиней. Именно во время этого эпизода на сцену выводят живого поросенка.

В театре с претензиями зрителей не согласились. Представители МДТ заявили, что животное приходит на спектакль вместе с хозяйкой и все время находится под ее присмотром.

«Ни физическому, ни психоэмоциональному состоянию поросенка ничего не угрожает. Он всегда приходит на спектакль с хозяйкой и находится под ее присмотром, стресса от пребывания на сцене не испытывает», — объяснили в театре.

Там также добавили, что актеры учатся бережно обращаться с животными. Перед постановкой театр консультировался со специалистами по их поведению и проходил ветеринарные проверки.

На фоне скандала МДТ закрыл свою страницу в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

23:16
Умер один из братьев-близнецов из культовой комедии «Няньки»
22:58
Сразу шесть золотых: москвичи триумфально выступили на олимпиаде по астрономии
22:46
Поросенок вниз головой и нож у живота: МДТ оказался в центре скандала
22:29
Всю жизнь вытаскивали из беды: знакомые раскрыли правду о семье расчленившего родителей Шатилова
22:17
Более пяти тысяч обветшалых федеральных зданий отремонтируют в этом году в России
22:07
Бойцам ничего не досталось: СК раскрыл махинацию с гумпомощью на 256 миллионов

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео