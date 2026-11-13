Поросенок вниз головой и нож у живота: МДТ оказался в центре скандала

В МДТ разгорелся скандал из-за жестокой сцены с живым поросенком

В Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за сцены с живым поросенком в спектакле «Повелитель мух». На происходящее пожаловались зрители в социальных сетях.

Одна из посетительниц рассказала, что уже через 20 минут после начала спектакля актеры взяли поросенка за задние ноги, перевернули вниз головой и стали водить ножом по его животу.

«Поросенок весь дергался, и многим в зале это показалось смешным. Что дальше было, не знаю, ибо ушла», — написала зрительница.

После публикаций другие посетители тоже начали задавать театру вопросы о том, как обращаются с животным. В одном из Telegram-сообществ, посвященных защите животных, призвали оставлять жалобы и обращаться в государственные ведомства.

«Современный театр не должен быть таким, это просто средневековье какое-то!» — заявила автор одного из обращений.

Спектакль «Повелитель мух» поставлен по одноименному роману Уильяма Голдинга. В центре сюжета — группа мальчиков, которые оказываются на необитаемом острове. Постепенно они забывают о правилах и начинают вести себя все жестче. Одна из важных сцен произведения — охота на свиней. Именно во время этого эпизода на сцену выводят живого поросенка.

В театре с претензиями зрителей не согласились. Представители МДТ заявили, что животное приходит на спектакль вместе с хозяйкой и все время находится под ее присмотром.

«Ни физическому, ни психоэмоциональному состоянию поросенка ничего не угрожает. Он всегда приходит на спектакль с хозяйкой и находится под ее присмотром, стресса от пребывания на сцене не испытывает», — объяснили в театре.

Там также добавили, что актеры учатся бережно обращаться с животными. Перед постановкой театр консультировался со специалистами по их поведению и проходил ветеринарные проверки.

На фоне скандала МДТ закрыл свою страницу в социальных сетях.

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