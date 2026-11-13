Сразу шесть золотых: москвичи триумфально выступили на олимпиаде по астрономии

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 17 0

Это не единственный успех столичных школьников на международной арене за последнее время.

Собянин: москвичи выиграли олимпиаду по астрономии

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Собянин: Москвичи взяли золотые медали на Международной олимпиаде по астрономии

Столичные ученики и выпускники принесли сборной России победу на Открытой международной олимпиаде по астрономии — один из них был признан абсолютным победителем соревнований.

Об успехе москвичей сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Золотых наград удостоены ученики 11-х классов Евгений Мотков (образовательный комплекс «Воробьевы горы») и Максим Залеский (лицей «Вторая школа»), а также выпускники Николай Гамынин (лицей «Вторая школа»), Иван Пругло (школа № 179), Яков Бахтияров (школа Центра педагогического мастерства) и Михаил Лазарев (школа № 57).

Примечательно, что Николай Гамынин набрал наибольшее количество баллов по итогам наблюдательного и блиц-туров, став абсолютным победителем олимпиады. А Максим Залеский и Евгений Мотков показали лучшие результаты в практическом туре.

«Поздравляю всех ребят с наградами. Новых побед в учебе и в жизни!» — написал Собянин.

В соревновании приняли участие школьники из 14 стран. Им предстояло решать сложные астрономические задачи, анализировать данные собственных наблюдений, а также выполнять расчеты по физике и математике. Открытая международная олимпиада по астрономии проводится с 2022 года на английском языке и входит в число состязаний, в которых сборная России участвует официально.

Ранее ученики из Москвы блестяще выступили на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, завоевав сразу четыре золотые медали. Одним из триумфаторов стал Сергей Дудин из Школы ЦПМ, который был признан абсолютным победителем соревнования. Всего в копилке сборной России тогда оказалось шесть медалей и первое место в командном зачете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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