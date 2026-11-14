Никаких бутербродов: что еще исключили из финального ГОСТа на русскую кухню

Бутерброды убрали из финального ГОСТа на русской кухни

Финальная версия нового ГОСТа на русскую кухню, утвержденная 11 ноября, осталась без бутербродов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные документы. В первоначальном проекте стандарта бутерброды с различными начинками присутствовали. Однако в итоговый документ их так и не включили.

Также в окончательную версию редакции не вошли картофель пай и форшмак — горячая закуска в виде запеканки из рубленого мяса, картофеля и соленой сельди.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню. Документ включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

Список блюд в дальнейшем будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Одно из самых неожиданных требований ГОСТа касается окрошки. Согласно документу, ее следует готовить на кислом хлебном квасе. Кефир и другие кисломолочные продукты в качестве заправки не предусмотрены. Ограничения коснулись и других рецептов: блюда по-московски нельзя запекать с майонезом, вместо него стандарт предписывает сметанный соус.

В перечень традиционной русской кухни вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка и каленые яйца. Для оливье предусмотрели два варианта: исторический, с раковыми шейками, и современный. Даже для колобка и горохового киселя разработали отдельные рецептуры.

Стандарт носит добровольный характер. Заведения общепита, которые заявляют о соответствии своей кухни ГОСТу, должны придерживаться установленных рецептур. Новый стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, но предусмотрена возможность его досрочного применения.

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