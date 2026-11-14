На Украине магу Ермака предъявили обвинение в мошенничестве

Гражданину Украины Богдану Орищенко, известному как «маг Велиар», 13 ноября предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили украинские правоохранители. По данным следствия, Орищенко работал в том числе с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

По информации издания, мужчина обманул мать больного мальчика, пообещав исцелить ребенка. За свои услуги он получил 1,3 тысячи долларов, однако манипуляции не принесли результата. Помимо этого, Орищенко продавал статуэтки золотого буйвола по 200 долларов, обещая помочь миллионерам. Он также раскладывал карты на ход боевых действий и «предсказывал», что жителей Киева с правого на левый берег Днепра будут перевозить на баржах.

По предварительным данным, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Орищенко известен не только как «маг Ермака», но и как открытый сатанист*. Прямые эфиры с его участием собирают сотни тысяч просмотров. Он готов предсказать все: от хода переговоров до районов, куда попадут российские ракеты. В 2026 году спикер Верховной рады Стефанчук даже вручил Велиару награду «Гордость и слава Украины».

О том, что в окружении украинского руководства укоренились мистические практики, ранее рассказывала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, Ермак регулярно проводит магические ритуалы: «маги Ермака» жгут травы, собирают воду с умерших и делают куклы, которые складывают в определенный сундук.

В мае 2023 года, перед провальным контрнаступлением, Ермак якобы завез в Киев делегацию колумбийских шаманов. Их отправили на запорожский фронт проводить обряды в честь «Санта-Муэрте» — покровительницы наркокартелей. После неудачи в Запорожье Ермак, по данным СМИ, обратился к культу вуду. Чернокнижную атрибутику обнаружили во время обысков по делу о коррупции.

Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщало, что Ермак с 2020 года переписывался с «гадалкой», которая в контактах значилась как «Вероника Феншуй Офис». Обсуждалось назначение разных людей на государственные должности, причем Ермак присылал ей даты рождения кандидатов. Гражданку с таким прозвищем зовут Вероника Аникиевич, она имеет лицензию на услуги здравоохранения.

По данным опросов, 43% жителей Украины верят в магов и колдунов. При этом в стране действует множество оккультных организаций: Церковь Сатаны, движение «Новое поколение», квазихристианский центр «Возрождение» и другие. На брошенных позициях украинских боевиков российские военные все чаще находят самодельные алтари, пентаграммы и оккультную литературу.

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