Пушистая звезда: китайские туристы стали фанатами манула Тимофея

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Сейчас хищник весит шесть килограмм и продолжает набирать форму перед зимой.

Почему манула Тимофея любят китайские туристы

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акулова рассказала о популярности манула Тимофея у китайских туристов

Китайские гости специально приходят в Московский зоопарк, чтобы увидеть самого известного манула России, сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, граждане КНР действительно любят манулов и знают Тимофея — он стал настоящим «пушистым послом» между культурами. Большой интерес у китайской аудитории вызвал и персонаж Тусунь Сяомо, созданный по образу Тимофея. Его представили в Шанхае совместно с Агентством креативных индустрий Москвы. При этом Акулова отметила, что говорить о конкретных контрактах или договоренностях по выпуску продукции пока рано — работа находится на начальном этапе.

Подготовка к зиме у Тимофея началась еще в октябре. Тогда манул весил около пяти килограммов и только вставал на путь зажировки. Сейчас же он достиг шести килограммов и продолжает набирать форму. В рационе пушистого хищника — перепелка, которую сотрудники зоопарка иногда прячут в осенних листьях, чтобы кот почувствовал себя настоящим добытчиком. Такие игры помогают правильно обогатить среду и имитировать охоту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

2:06
Раскрыта дата исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
1:54
Коллапс в США: масштабный сбой парализовал авиасообщение и связь по всей стране
1:38
Пушистая звезда: китайские туристы стали фанатами манула Тимофея
1:15
Дважды легла под нож: Довлатова призналась, какие операции сделала на лице
0:52
«Они извинились, но было поздно»: ошибка судей возмутила российского лыжника
0:52
Ритуал не задался: «маг Ермака» попался на обещании исцелить больного ребенка

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Внутри меня мини-муж»: беременная Макеева удивила неожиданным признанием
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео