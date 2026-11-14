Пушистая звезда: китайские туристы стали фанатами манула Тимофея

Акулова рассказала о популярности манула Тимофея у китайских туристов

Китайские гости специально приходят в Московский зоопарк, чтобы увидеть самого известного манула России, сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, граждане КНР действительно любят манулов и знают Тимофея — он стал настоящим «пушистым послом» между культурами. Большой интерес у китайской аудитории вызвал и персонаж Тусунь Сяомо, созданный по образу Тимофея. Его представили в Шанхае совместно с Агентством креативных индустрий Москвы. При этом Акулова отметила, что говорить о конкретных контрактах или договоренностях по выпуску продукции пока рано — работа находится на начальном этапе.

Подготовка к зиме у Тимофея началась еще в октябре. Тогда манул весил около пяти килограммов и только вставал на путь зажировки. Сейчас же он достиг шести килограммов и продолжает набирать форму. В рационе пушистого хищника — перепелка, которую сотрудники зоопарка иногда прячут в осенних листьях, чтобы кот почувствовал себя настоящим добытчиком. Такие игры помогают правильно обогатить среду и имитировать охоту.

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