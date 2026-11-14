«Хочет стать фриком»: Довлатова раскритиковала внешность Гай Германики после пластики

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 28 0

Актриса предположила, что необычное преображение режиссера может быть способом собрать просмотры и привлечь внимание публики.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Алла Довлатова: Валерия Гай Германика сделала пластику ради шок-контента

Актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова предположила, что режиссер Валерия Гай Германика могла изменить форму глаз ради шок-контента и привлечения внимания к себе. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

По мнению артистки, некоторые знаменитости намеренно идут на радикальные эксперименты с внешностью, чтобы вызвать обсуждения и повысить интерес к своему творчеству.

«Если человек себя уродует, то, может быть, это желание шокировать публику. Скорее всего, возможно, это именно отсюда идет. Ну, допустим, там человек хочет стать фриком. Внешне он на фрика не похож. По поведению он тоже не дотягивает. Каким образом можно вот этот вот шок-контент собрать, сделать что-то такое? Тогда люди начинают эти просмотры, контент увеличивается», — заявила Довлатова.

Телеведущая считает, что подобный эпатаж может быть способом популяризировать не только себя, но и собственные проекты — фильмы, спектакли и другие творческие работы.

При этом Довлатова назвала Гай Германику талантливым режиссером и подчеркнула, что не считает ее глупым человеком. Поэтому она склоняется к версии о сознательной провокации.

«Мне кажется, что люди хотят шокировать и привлечь к себе внимание», — отметила артистка.

Однако сами «лисьи глазки» Германики Довлатовой не понравились. Она призналась, что не любит подобные изменения внешности.

«Я не люблю это. Мне не нравится изменение размера глаз. Ну, вернее, не размера, а как это называется, формы глаз», — объяснила телеведущая.

Сама телеведущая признается: делала пластику и не раз. Но при этом остается на стороне красоты и здравого смысла. 

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