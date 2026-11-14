Раскрыта дата исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 18 0

Саммит станет первым в истории форматом с участием лидеров России, США и Китая.

Когда пройдет встреча Путина Трампа и Си Цзиньпина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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NYP: историческая встреча Путина, Трампа и Си состоится на полях АТЭС

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на четверг, 19 ноября. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Саммит пройдет в Шэньчжэне на полях ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и станет первым в истории трехсторонним форматом с участием лидеров трех стран.

По данным издания, главной темой переговоров станет разработка амбициозного пакта о контроле над ядерными вооружениями. Кроме того, стороны могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Как отметил собеседник NYP, Трамп стремится к теплым личным отношениям с коллегами, считая сотрудничество с исторически враждебными для США странами выгодным для мировых интересов.

«Одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы будем говорить о многом, включая денуклеаризацию, но и о другом. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас все хорошо», — приводит издание слова американского лидера.

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