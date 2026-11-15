Дзюдоист вместо Макрона? Олимпийский чемпион Тедди Ринер решил возглавить Францию

Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер заявил о желании побороться за пост президента Франции. Мужчина, который до сих пор позиционирует себя как примерный семьянин, объявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост. В отличие от многих политиков, чей образ на экране искажается, в случае с Тедди это не так: его реальные габариты впечатляют — при росте 203 сантиметра он весит около 140–150 килограммов и обладает незаурядной физической мощью.

Ему 37 лет, и он, без вопросов, легенда французского спорта, очень уважаемый человек: никаких скандалов у него, всего добился сам, из семьи мигрантов из Гваделупы.

Итак, он заявил, что хочет объединить страну, что он не придерживается ни левых, ни правых взглядов и вообще за все хорошее против всего плохого. В принципе в том, что заслуженный спортсмен уходит в политику, ничего удивительного.

Но Ринер удивил тем, что он не собирается завершать соревнования. Он готовится к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и готов выходить на татами даже в статусе президента Франции, если, конечно, его изберут и граждане страны позволят. У Тедди при этом все шансы сохранить честь Франции. За свою долгую карьеру он проигрывал лишь четыре раза, один из них россиянину. И одна схватка опять же с россиянином, Иналом Тасоевым, завершилась так, что обоим дали по золотой медали.

В случае избрания он на фоне остальных европейских политиков будет смотреться, конечно, Гулливером. Разве что долговязый Мерц и бывший баскетболист в Албании составят ему компанию.

И хотелось бы пожелать Ринеру удачи, но практика показывает, что ничем хорошим такой звездный десант в президентское кресло не заканчивается. Конечно, есть пример Рональда Рейгана, но он по пути из Голливуда в Белый дом успел побыть и губернатором, и сенатором, в общем, долго обживался в политическом амплуа. И Арнольд Шварценеггер стал губернатором в самом «киношном» штате. А когда с «фабрики грез» сразу в реальную политику выходит не очень — посмотрите на Зеленского или на Кличко.

Во что превратили Украину и Киев. К Парижу тоже уже есть вопросы, конечно, особенно в дни манифестаций, но, может быть, хотя бы дзюдоист там наведет на улицах порядок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.