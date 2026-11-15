«Для меня это дорого»: вдова Круга до сих пор бережет первый подарок мужа

Вдова Михаила Круга до сих пор бережет первый подарок мужа

Певица Ирина Круг рассказала корреспонденту 5-tv.ru о первом подарке, который сделал ей шансонье Михаил Круг. Беседа случилась на концерте «Ээхх, разгуляй!».

«Вот оно (Кольцо. — Прим.ред.) у меня осталось. Для меня это дорого просто как вещь, но именно какая цена у этого кольца, я не знаю, честно даже не смотрела, потому что это самое первое, что он мне подарил. Даже не знаю, что за камень, но такой голубой, светлый, большой», — поделилась певица.

На вопрос, есть ли у нее талисман, связанный с Михаилом, Ирина ответила, что все вещи находятся в музее, а память она хранит в сердце.

«У нас музей есть, они в музее, столько лет прошло. Оно все здесь», — сказала она, указав на голову.

Ирина познакомилась с Михаилом Кругом в 1999 году — тогда он предложил ей работать костюмером. В 2001 году они поженились, а в мае 2002-го у пары родился сын Александр. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит неизвестными в собственном доме.

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