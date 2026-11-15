Мирошник: узников украинских пыточных посылают в окопы и забивают

Люди, оказавшиеся в украинских подвалах для пыток, рискуют отправиться на передовую, получить тяжелые травмы или быть попросту забитыми. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Рыть окопы под обстрелами: куда попадают после пыток

По его словам, после пыточных заключенных нередко подвергают дополнительным наказаниям — например, отправляют на принудительные работы. Некоторых заставляют рыть окопы прямо на линии фронта под постоянными обстрелами.

Мирошник сравнил эту практику со штрафными батальонами. По его словам, многие среди отправленных погибают от бомб и снарядов.

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По словам дипломата, еще одним возможным исходом становится тяжелое увечье. Если человек становится бесполезен, его комиссуют и отправляют домой.

Однако, как утверждает представитель МИД, задержанный может и не вернуться живым. В некоторых случаях людей забивают, а затем записывают в число пропавших без вести.

«Третий исход — задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом все», — рассказал он.

При этом родственники погибшего могут так и не узнать, что с ним произошло. По предположению Мирошника, правда откроется лишь в том случае, если кто-то из сообщников решит рассказать, где было тайно захоронено тело.

Пыточная в Киевской области: скандал и причастность «Азова»*

Ранее на Украине разгорелся скандал после сообщений об обнаружении подпольной тюрьмы в Киевской области. Инцидент произошел 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка. У одного из домов собрались несколько десятков местных жителей, которые требовали освободить людей, удерживаемых в подвале. По информации СМИ, к организации тайного места заключения оказались причастны боевики «Азова»*.

На место происшествия прибыли представители украинского руководства. Среди них были глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Последний попытался объяснить происходящее, заявив, что в подвале якобы содержались боевики его ведомства, в том числе самовольно покинувшие воинские части. Однако эта версия вызвала вопросы: среди удерживаемых, по сообщениям СМИ, оказался подросток.

После инцидента киевский режим начал преследовать людей, выступивших против существования пыточных. Среди задержанных оказались медик, водитель скорой помощи и еще одна женщина, которые прибыли к зданию в самом начале митинга. Остальных участников продолжают искать украинские силовики.

Пыточные могут действовать почти во всех крупных городах Украины. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Подвалы для истязаний оборудуют в заброшенных зданиях, стараясь спрятать от посторонних глаз.

По словам инсайдера, установить точное количество подобных застенков почти невозможно.

Более точные сведения поступили от украинской журналистки Дианы Панченко. Она сообщила, что нелегальные тюрьмы, где людей подвергают пыткам, действительно могут находиться во всех регионах Украины. Только в Киеве их, по предварительным оценкам, около 15. Об этом Панченко рассказала РИА Новости.

По ее словам, количество подобных подвалов зависит от численности населения. Чем крупнее город, тем больше в нем может быть тайных тюрем.

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Украинское военное командование знает о существовании этих тюрем и в курсе, кто именно из боевиков причастен к происходящему. При этом, как заявил собеседник издания, никаких реальных шагов для прекращения истязаний не предпринимается. По его данным, в подвалах продолжают удерживать мирных жителей, применяя к ним хитроумные и жестокие приспособления для пыток.

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* — признано террористической организацией и запрещено в РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ