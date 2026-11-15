Бывшая жена футболиста Сафонова потребовала через суд заставить его воспитывать дочь

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 38 0

По ее словам, спортсмен уклоняется от исполнения решения суда, — и теперь этот спор станет частью сразу нескольких разбирательств между бывшими супругами.

Экс-жена Сафонова потребовала через суд воспитывать дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Бывшая жена вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова обратилась в суд в Адыгее с требованием обязать футболиста участвовать в воспитании дочери. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Анастасия Сафонова просит обязать спортсмена исполнить решение Никулинского суда Москвы, которым, в частности, был установлен порядок его общения с дочерью. Согласно этому решению, футболист может встречаться с ребенком лично либо поддерживать связь по телефону, если находится за границей.

По словам заявительницы, Сафонов уклоняется от исполнения этой части судебного решения. В связи с этим она просит суд обязать бывшего супруга выполнять установленные требования и участвовать в воспитании ребенка. Суд в Адыгее рассмотрит иск в середине ноября.

Матвей и Анастасия Сафоновы расстались в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста алименты на содержание дочери в размере четверти его доходов.

При этом спор бывших супругов не ограничивается вопросом участия Сафонова в воспитании ребенка. Футболист обратился в Конституционный суд России с просьбой проверить норму Семейного кодекса, регулирующую порядок установления алиментов.

По мнению спортсмена, при отсутствии соглашения об уплате алиментов действующие нормы не позволяют определить фиксированную сумму с учетом реальных потребностей ребенка. Конституционный суд должен огласить решение по этому делу 17 ноября.

В свою очередь, Анастасия Сафонова также обратилась в Конституционный суд. Она обвинила бывшего супруга в сокрытии доходов и попросила обязать футболиста раскрыть сведения о его заработке в «Пари Сен-Жермен». Таким образом, сейчас одновременно рассматриваются несколько связанных споров между бывшими супругами — об алиментах, доходах футболиста и его участии в воспитании дочери.

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