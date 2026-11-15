Маньяк с лицом кинозвезды: какие страшные тайны оставил после себя Тед Банди

В штате Юта установили новую жертву американского серийного убийцы Теда Банди

Тед Банди, чья преступная деятельность пришлась на 1970-е годы, входит в число наиболее печально известных серийных убийц в американской истории. Хотя официально ему вменяется 30 доказанных эпизодов лишения жизни, по оценкам криминалистов, реальное число людей, погибших от рук этого маньяка, может быть гораздо выше.

Почему Тед Банди остается популярным даже спустя почти 40 лет после казни? Что он писал своей кузине из камеры смертников? И как сложилась жизнь его дочери Розы? Об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Внешность обманчива: в чем феномен популярности Теда Банди

В 1970-е Тед Банди полностью разрушил стереотип о том, как должен выглядеть маньяк. Он не был маргиналом или изгоем. Это был обаятельный молодой человек, который пытался строить карьеру в политике и юриспруденции. Банди обладал классической голливудской внешностью, дипломом психолога, грамотной речью и невероятной харизмой.

На суде он вел себя не как обвиняемый, а как настоящая звезда кино: защищал себя самостоятельно, произносил красноречивые речи, шутил с судьей и присяжными, вызывая смех в зале. Во время громкого судебного разбирательства у Банди даже появились фанаты. Некоторые женщины, очарованные его внешностью, буквально ночевали у здания суда, чтобы занять места рядом с самым красивым обвиняемым в истории США.

Жизнь Банди закончилась на электрическом стуле 24 января 1989 года в возрасте 42 лет. Его казнь транслировалась по всей Америке, закрепив за ним статус главного «бугимена» страны. Сам Тед объяснял свой феномен просто: «Общество хочет верить в то, что оно может идентифицировать злых, плохих или опасных людей, но это не так».

В суде было доказано, что Банди причастен к смерти 30 человек. Эти убийства были совершены им в период с 1974 по 1978 годы. Преступления происходили в разных штатах США — главным образом в Вашингтоне и Орегоне, а также в Юте, Айдахо и Флориде. К «делу своей жизни» Банди подходил весьма оригинально.

Маньяк подстраивал ситуации, чтобы вызвать доверие или жалость у жертв. Например, носил гипс на руке или притворялся полицейским, заманивал девушек в свой автомобиль, после чего наносил удары тяжелым предметом, душил, совершал изнасилования и надругательства над телами.

Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что на самом деле реальное количество жертв Банди намного выше. Некоторые эксперты называют цифры свыше 100 человек.

Убил подростка: новая жертва в деле американского маньяка Теда Банди

Осенью 2026 года Теда Банди официально связали с еще одним убийством. В 1974 году в лесу Юты нашли тело 17-летней Мелиссы Энн Смит. Девушку изнасиловали, а затем задушили. Тогда найти убийцу по горячим следам не удалось. С тех пор это дело оставалось не раскрытым. Полицейские предполагали, что с подростком мог расправиться маньяк. Однако доказать это никак не могли.

Прорыв случился совсем недавно, когда следователи связали ДНК, обнаруженную на Мелиссе с Лорой Эйм, другой жертвой Банди. В ходе возобновившегося расследования детективы использовали новую технологию генотипирования, которая позволяет составить полный ДНК-профиль из поврежденных или смешанных образцов. Благодаря собранным уликам, им удалось доказать причастность Банди к смерти Смит.

Помимо этих улик, на пресс-конференции прокурор округа Саммит Маргарет Олсон отметила, что детали убийства Мелиссы указывают на почерк Теда Банди.

«Хотя Теда Банди уже нет в живых, чтобы предстать перед судом, достижения в области криминалистики и неизменная преданность делу сотрудников правоохранительных органов помогли найти ответы в деле, которое оставалось нераскрытым более 50 лет», — процитировала газета Daily Mail Олсон.

Послание из камеры смертников: что писал Тед Банди своей кузине

Окончательно Теда Банди задержали в 1978 году. Находясь в камере смертников, серийный убийца вел активную переписку, в которой пытался выстроить образ раскаявшегося человека и манипулировать общественным мнением.

Среди его «собеседников» были не только репортеры, но и родственники. Больше всего Тед обменивался письмами со своей двоюродной сестрой Эдной Мартин. Женщина, которой сейчас 74 года, начала писать кузену сама. Первое письмо она отправила в сентябре 1980 года, когда судебный процесс над Банди был в самом разгаре.

Мартин, знавшая о злодеяниях брата только из новостей, надеялась самостоятельно разобраться в мотивах родственника. Кроме того, женщина верила, что их близкие отношения помогут Банди раскаяться в содеянном. Однако маньяк оставался непоколебим.

«У меня нет ни чувства вины, ни раскаяния, ни сожалений по поводу чего-либо, что я сделал», — писал душегуб.

В этих письмах маньяк, лишивший по официальным данным более 30 человек, рассуждал о своем детстве, пытаясь найти оправдания многочисленным убийствам. Он намекал на то, что корни его жестокости лежат в психологических травмах юности. Тед описывал себя как «самого бессердечного сукиного сына, которого вы только можете встретить», но при этом жаловался на одиночество и просил о духовной поддержке. Он даже цитировал Библию.

Мартин подчеркнула, что ее брат всегда подписывал свои послания фразой «С любовью, Тед». По ее мнению, так он сохранял обманчивый образ заботливого родственника до самого конца, пытаясь создать иллюзию, что за монстром все еще скрывается человек. Об этом писало издание People.

Маска нормальности: где сейчас единственная дочь Теда Банди

Несмотря на то, что Банди был одним из самых известных серийных убийц Америки, он стал отцом, ожидая казни. 24 октября 1982 года у Теда и его тогдашней жены Кэрол Энн Бун родилась дочь Роза.

Бун познакомилась с Банди еще до его задержания: они вместе работали в Департаменте экстренных служб города Олимпия. Долгое время они были просто друзьями, но все изменилось после его ареста. Первоначально женщина не верила в то, что «обаятельный, добродушный и застенчивый Тед» мог жестоко расправиться с более чем 30 девушками.

Во время разбирательства Бун твердо верила в невиновность Теда. Она даже продала свой дом в Вашингтоне и вместе с сыном-подростком от предыдущего брака переехала во Флориду, где судили Банди. Так она могла быть ближе к возлюбленному.

В 1980 году, во время судебного процесса Банди, неожиданно для всех вдруг сделал Бун предложение прямо во время дачи показаний. Согласно законам штата, заявление о браке, произнесенное публично в присутствии судьи и нотариуса, приравнивалось к официальной росписи.

Чуть позже приговорили к смертной казни. Но даже это не убедило женщину в виновности мужа. Спустя два года у Банди и Бун родилась дочь — Роза.

Подробности детства и воспитания девочки не разглашаются. Однако известно, что до смерти Банди Роза вместе с матерью изредка его навещала. Девочка также писала письма отцу и отправляла подарки. Один из них — рисунок и записка «Я люблю тебя, папа» — был описан в книге «Тед Банди: Влюбленность в убийцу» подруги Бун Дайаны Смит.

Со временем отношения между Банди и Бун начали портиться. Перед казнью маньяк, как писала Смит, устал носить маску добропорядочного человека. Кэрол начала замечать, что Тед чересчур капризный, требовательный, а иногда и агрессивный.

В 1986 году Банди в письме к Бун косвенно признался в убийстве 30 человек. Маньяк спросил у Кэрол, следует ли ему, в попытке добиться отсрочки казни, предоставить подробную информацию о том, где были оставлены останки жертв. Только тогда она поняла, что детективы не ошибались на его счет. После этого она практически сразу развелась с Банди и прекратила с ним всяческое общение. Бун не навестила его, в том числе и в 1989 год, перед смертью.

После развода с Банди Бун изменила Розе имя. О том, кем стала дочь одного из самых известных маньяков в истории США и есть ли у нее семья, неизвестно. При этом, по словам писательницы Энн Руль, которая когда-то работала с Банди и написала книгу «Незнакомец рядом со мной», Роза выросла прекрасным человеком. Сама Бун умерла в 2018 году. Сообщалось, что после развода с Банди ей удалось еще раз выйти замуж.

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