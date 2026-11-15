«Для него это сумбурно»: почему сыну Янковского закрыли путь на съемки

Актриса Диана Пожарская считает, что сына нужно оградить от киноиндустрии

Диана Пожарская и Иван Янковский не спешат знакомить старшего сына с закулисьем киноиндустрии. Супруги считают, что пятилетнему Олегу пока рано погружаться в тонкости актерской профессии, поэтому стараются не брать мальчика на съемочную площадку. Об этом артистка рассказала в беседе со StarHit.

Пожарская призналась, что все же им иногда приходится приводить ребенка на работу. Однако такие ситуации скорее исключение, чем правило. Актриса и ее супруг предпочитают разделять семейную жизнь и профессиональную деятельность, чтобы не перегружать сына незнакомой обстановкой.

«Мы его вообще не очень вовлекаем во все нюансы нашей съемочной жизни, хотим подальше держать. Пока для него это все очень сумбурно», — объяснила Диана.

При этом полностью исключать присутствие ребенка на работе родителей супругам не всегда удается. Из-за плотного графика актеров иногда возникают обстоятельства, когда Олегу приходится сопровождать маму или папу. Но превращать съемочную площадку в привычное для него место взрослые не хотят.

Как Пожарская и Янковский справляются с воспитанием детей

В начале лета 2026 года семья актеров стала больше: у Дианы и Ивана родился второй сын, которого назвали Давидом. Радостной новостью супруги поделились после появления малыша на свет. Для пары это уже второй общий ребенок: старший Олег родился 26 июня 2021 года.

Пожарская признается, что материнство стало для нее отдельным источником счастья. При этом актриса не собирается полностью отказываться от профессии. Она рассказала, что продолжала сниматься даже во время беременности, а последний рабочий период перед рождением ребенка пришелся на четвертый месяц.

«Я получаю огромное удовольствие и от материнства, и от работы. Снималась в кино вплоть до четвертого месяца беременности. Сегодня мы с Иваном счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье! Кайфую от того, что утонула в материнстве, и хочу отдавать себя своей семье…» — поделилась артистка.

В воспитании мальчиков участвуют оба родителя. По словам Дианы, они с мужем стараются самостоятельно справляться с повседневными заботами и по возможности обходиться без нянь. Актриса признается, что не всегда все получается так, как было задумано, однако супруги стараются поддерживать друг друга.

«Надо себя хвалить! Но на самом деле мы об этом не думаем, мы просто живем. Кайф быть родителями! Насколько могу, я храню и берегу наше семейное таинство. И очень извиняюсь и каюсь, если не получается так, как я себе представила и придумала. Если не все идет по плану. Но это жизнь. Родительство вообще штука сложная, но, надеюсь, мы справляемся. Мы с мужем оба вовлечены в воспитание и стараемся обходиться без нянь», — рассказала Пожарская.

От бальных танцев до «Отеля Элеон»: путь Дианы Пожарской в кино

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в Волгоградской области. В детстве она всерьез увлекалась бальными танцами и посвятила этому занятию немало лет. Девушка много тренировалась, участвовала в соревнованиях и даже получила звание кандидата в мастера спорта.

Поначалу Диана собиралась продолжить танцевальную карьеру, однако планы пришлось изменить из-за травмы колена. После этого она решила попробовать себя в актерском искусстве и поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. В 2016 году Пожарская окончила ВГИК, обучаясь в мастерской Александра Михайлова.

Первые роли актрисы были преимущественно эпизодическими. Она появилась в сериале «Озабоченные», а затем стала получать более заметные предложения. В 2017 году Пожарская снялась в фантастической картине «Затмение», после чего ее фильмография пополнилась проектами «Посольство», «На краю», «Лапси», «Злая шутка» и «Жара».

Широкую известность артистке принес сериал «Отель Элеон», в котором она сыграла одну из центральных героинь. Со временем Диана стала востребованной актрисой, однако семейные обстоятельства и рождение детей заметно повлияли на ее отношение к работе.

История любви Дианы Пожарской и Ивана Янковского

До отношений с Иваном Янковским актриса была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Они познакомились во время работы над фильмом «Затмение». Позже их пути разошлись, а в жизни Дианы появился представитель известной актерской династии.

Слухи о романе Пожарской и Янковского появились в 2020 году. В начале 2021-го пара перестала скрывать отношения. Вскоре стало известно, что актриса ждет ребенка. 26 июня 2021 года у влюбленных родился сын Олег. Мальчика назвали в честь его прадедушки — народного артиста СССР Олега Янковского.

Супруги не сразу стали подробно рассказывать о личной жизни, предпочитая не выносить семейные обстоятельства на всеобщее обсуждение. Тем не менее со временем они начали делиться совместными фотографиями и отдельными моментами родительства. Позже стало известно, что пара официально оформила отношения.

В июне 2026 года в семье появился второй сын — Давид. Теперь супруги воспитывают двоих мальчиков и стараются уделять им как можно больше времени, несмотря на занятость в кино и театре.

При этом публичность родителей не означает, что дети должны с ранних лет становиться частью профессионального мира знаменитостей. Судя по словам Пожарской, пока Олегу интереснее оставаться просто ребенком, а не наблюдать за тем, как устроена работа мамы и папы.

Ранее Иван Янковский выкладывал в свои соцсети видео со старшим сыном. На кадрах пятилетний Олег устроил отцу импровизированный салон красоты, превратив обычный семейный вечер в игру. При этом актер и его супруга по-прежнему стараются не выставлять детей напоказ и редко делятся подробностями их жизни.

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