В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ночной атаки беспилотников
Власти начали оценивать ущерб жилым домам, а специалисты ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После атаки ВСУ в Таганроге ввели режим ЧС
В Таганроге Ростовской области ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Соответствующее решение приняли утром на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в мессенджере МАКС.
По словам чиновницы, рабочая группа уже приступила к обследованию поврежденных домов. Специалистам предстоит определить масштаб разрушений и оценить причиненный жителям ущерб.
Одним из последствий ночного происшествия стало возгорание на трансформаторной подстанции. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать, угрозу сняли. Сейчас специалисты проливают территорию, чтобы исключить повторное возникновение пожара.
Камбулова также обратилась к жителям с предупреждением об опасности обнаруженных обломков беспилотников. Глава города призвала не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно их перемещать.
«Если вы видите на земле обломки беспилотника, ни в коем случае не подходите к ним и ничего не трогайте. Сразу сообщайте в полицию или по единому номеру 112. Ваша безопасность — прежде всего», — подчеркнула она.
Для жителей, чье имущество пострадало в результате атаки, организовали возможность обратиться за помощью в Управление защиты от чрезвычайных ситуаций.
В результате ночной атаки беспилотников на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения — трое мужчин и одна женщина. Кроме того, обломки БПЛА повредили участок трассы в Неклиновском районе, движение по мосту на 64-м километре временно перекрыли. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников.
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