Умер бас-вокалист Oak Ridge Boys Ричард Стербан

Бас-вокалист знаменитого американского кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан умер в возрасте 83 лет. О смерти музыканта 15 ноября сообщил портал Page Six со ссылкой на его семью и представителей коллектива.

Стербан скончался 14 ноября в своем доме в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Музыкант долгое время боролся с раком. По данным издания, причиной смерти стали осложнения бронхита и пневмонии.

Наибольшую известность Стербану принесло участие в Oak Ridge Boys — одном из наиболее известных коллективов в истории американской кантри-музыки. Группа пять раз становилась лауреатом премии «Грэмми» и неоднократно возглавляла кантри-чарты.

В 2015 году Oak Ridge Boys и все четверо участников коллектива были включены в Зал славы кантри-музыки.

Одной из самых узнаваемых работ Стербана стало участие в записи песни Elvira. Именно он исполнил знаменитую басовую партию «oom-papa-oom-papa-mow-mow», ставшую одной из визитных карточек композиции.

Музыкант также получил широкую известность благодаря ведущему вокалу в кавер-версии песни Dream On группы The Righteous Brothers. Композиция вошла в десятку лучших треков.

Смерть Стербана стала очередной потерей для Oak Ridge Boys. Его голос на протяжении десятилетий оставался одной из характерных особенностей звучания коллектива.

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