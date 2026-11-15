Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

За первую неделю после открытия регистрации на третий набор образовательной программы «Время героев» организаторы получили более 15 тысяч заявок. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Очередной этап программы проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он ориентирован на действующих участников и ветеранов СВО, которые пока не имеют высшего образования. Проект призван помочь им освоить новую гражданскую профессию и в дальнейшем реализовать себя в органах государственного или муниципального управления.

«У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции — это новая элита страны», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Образовательный курс рассчитан на три года. За это время участники изучат основы государственного управления, освоят современные методы руководства и научатся оценивать последствия принимаемых решений.

«Наша задача — дать не только знания, которыми должен обладать выпускник вуза, но и компетенции, необходимые для работы в сфере государственного и муниципального управления», — заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Конкурсный отбор будет проходить по нескольким критериям. В частности, комиссия оценит заслуги кандидатов при выполнении боевых задач, результаты написания эссе, тестирования и личного собеседования.

Принять участие в проекте могут граждане России, проявившие отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Обязательное условие — наличие среднего общего, среднего профессионального или незавершенного высшего образования. Прием заявок открыт до 25 января 2027 года. Подать заявку можно через официальный портал программы.

Программа уже демонстрирует результаты: представители первого набора получили назначения и приступили к исполнению новых обязанностей. Обучение участников второго потока должно завершиться в 2027 году, однако две трети его слушателей уже перешли на новые должности.

Среди участников проекта, добившихся заметных карьерных успехов, — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Еще 19 участников программы стали депутатами Государственной думы девятого созыва.

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