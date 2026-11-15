Не ждите декабря: россиян предупредили о задержках новогодних подарков

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 35 0

Эксперт советует не откладывать покупку и отправку товаров к празднику: в пиковые дни число отправлений увеличивается в разы, а сроки доставки удлиняются.

Эксперт рассказал, когда отправлять подарки к Новому году

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov

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СДЭК: высокий сезон доставки начнется со второй половины ноября

Высокий сезон в логистике начинается со второй половины ноября и длится до середины января. Самый заметный рост приходится на последнюю неделю года. Об этом 15 ноября «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента больших данных СДЭК Дмитрий Ширшаков.

По его словам, к заказам из интернет-магазинов добавляются подарки, которые люди отправляют друг другу. Осень 2026 года идет на 8% активнее прошлогодней, а октябрь прибавил 9% к октябрю 2025-го.

Отсюда простое правило: чем ближе к празднику, тем плотнее поток. Посылка, отправленная в последнюю неделю, едет вместе с пиковым объемом.

«Это касается и собственных отправлений, и покупок в интернет-магазинах: магазину тоже нужно время, чтобы собрать заказ и передать его в доставку. Если подарок нужен к конкретной дате, закладывайте запас с обеих сторон», — отметил Ширшаков.

Россиянам посоветовали уже сейчас начинать покупать новогодние подарки. В преддверии праздников нагрузка на доставку растет ежегодно: в пиковые дни число отправлений увеличивается в разы, а сроки доставки могут удлиняться. Поэтому эксперты рекомендуют не откладывать покупки и отправку подарков на последние недели декабря.

Кстати, выбрать подарок — тоже задача. Стилист Селена Сафарова рассказала 5-tv.ru, что в новогодней моде 2027 года актуальны выразительные силуэты, насыщенные оттенки и интересные фактуры. Среди трендов — платья с открытой спиной, корсетные топы, костюмы с широкими брюками, бархат, атлас и металлизированные ткани. В палитре — винный, бордовый, баклажановый, изумрудный, электрический синий и серебро. Главное правило, по словам стилиста, — одежда должна подчеркивать индивидуальность, а не превращать человека в витрину трендов.

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Не ждите декабря: россиян предупредили о задержках новогодних подарков

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