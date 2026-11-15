Гендиректор НМГ назвала уникальным событием презентацию фильма «Черный шелк» в Китае

Презентация фильма «Черный шелк» совместного производства России и Китая на медиа-саммите стран АТЭС в Шэньчжэне стала уникальным событием. Об этом 15 ноября заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она обратила внимание, что лидеры России и Китая неоднократно обсуждали сотрудничество в области кинематографа и отмечали необходимость создания именно совместных фильмов двух стран. По словам Балановой, в современной истории у РФ и КНР была пока одна картина, которая получила удостоверение «национального фильма» в обеих странах. Это был вышедший в прошлом году «Красный шелк», в производстве которого участвовала НМГ.

«И сейчас уже отснято продолжение этого фильма — фильм «Черный шелк», который мы сегодня представляем на медиа-саммите АТЭС, делаем презентацию этого фильма большой международной аудитории и российско-китайской аудитории. И это, конечно, уникальное событие, потому что, опять же, этот фильм сегодня уже получил удостоверение совместного российско-китайского фильма.В 2026 году это единственный фильм, который получил такое удостоверение», — отметила она.

По мнению гендиректора НМГ, такое культурное сотрудничество помогает не только строить взаимодействие в бизнесе, но и, в первую очередь, позволяет народам России и Китая понимать и узнавать друг друга лучше, больше говорить о совместной истории, общих ценностях и строить на этом фундаменте совместное светлое будущее.

Баланова также обратила внимание на интересную деталь в прокате «Черного шелка» в Китае.

«Черный шелк» для китайского зрителя не очень понятное название. Наверное, можно сравнить с тем, как для российского зрителя звучало бы «бежевые лапти». И с этой точки зрения мы обсуждали с нашими китайскими коллегами и приняли решение, что в китайском прокате этот фильм выйдет под названием «Операция «Черный шелк». Надо сказать, что в китайском прокате все фильмы со словом «операция» в названии получали очень большие кассовые сборы, на что мы, конечно, тоже рассчитываем», — рассказала гендиректор Национальной Медиа Группы.

Действие «Черного шелка» разворачивается в Шанхае 1930-х годов. По сюжету в город доставляют секретный груз под кодовым названием «Черный шелк», за которым охотятся разведки нескольких стран. Главные роли исполняют Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Режиссер — Андрей Волгин. В широкий прокат фильм выйдет весной 2027 года.

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