Четыре человека пострадали при крупном пожаре в Омске

В Омске загорелась кровля автоцентра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пламя вспыхнуло на Семиреченской улице в Кировском микрорайоне. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных километров. Автомобили эвакуируют из горящего помещения.

По информации 5-tv.ru при пожаре пострадали четыре человека, от госпитализации они отказались.

По данным МЧС, прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что кровля здания горит по всей площади. На месте задействованы 70 человек и 21 единица техники.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено что происходит загорание кровли здания на всей площади», — говорится в заявлении ведомства.

В Нижнем Новгороде накануне произошел пожар в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе, из-за чего была проведена эвакуация посетителей. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания, вероятно, стала «детская шалость с огнем». В общей сложности из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей.

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