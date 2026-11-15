Четыре человека пострадали при крупном пожаре в Омске
На месте задействованы 70 человек и 21 единица техники.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Омске загорелась кровля автоцентра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Пламя вспыхнуло на Семиреченской улице в Кировском микрорайоне. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных километров. Автомобили эвакуируют из горящего помещения.
По информации 5-tv.ru при пожаре пострадали четыре человека, от госпитализации они отказались.
По данным МЧС, прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что кровля здания горит по всей площади. На месте задействованы 70 человек и 21 единица техники.
«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено что происходит загорание кровли здания на всей площади», — говорится в заявлении ведомства.
В Нижнем Новгороде накануне произошел пожар в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе, из-за чего была проведена эвакуация посетителей. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания, вероятно, стала «детская шалость с огнем». В общей сложности из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей.
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