Четыре человека пострадали при крупном пожаре в Омске

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 41 0

На месте задействованы 70 человек и 21 единица техники.

Крупный пожар в Омске: автоцентр охвачен пламенем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Омске загорелась кровля автоцентра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пламя вспыхнуло на Семиреченской улице в Кировском микрорайоне. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных километров. Автомобили эвакуируют из горящего помещения. 

По информации 5-tv.ru при пожаре пострадали четыре человека, от госпитализации они отказались.

По данным  МЧС, прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что кровля здания горит по всей площади. На месте задействованы 70 человек и 21 единица техники.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено что происходит загорание кровли здания на всей площади», — говорится в заявлении ведомства. 

В Нижнем Новгороде накануне произошел пожар в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе, из-за чего была проведена эвакуация посетителей. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания, вероятно, стала «детская шалость с огнем». В общей сложности из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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