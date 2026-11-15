«Капризный и упрямый»: Байден нелестно отозвался о Зеленском

Байден назвал Зеленского капризным и упрямым в мемуарах

Бывший президент США Джо Байден посвятил несколько нелестных характеристик Владимиру Зеленскому в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America). По словам американского политика, в личном общении украинский лидер бывал капризным и упрямым, а его реакция на помощь Вашингтона не всегда соответствовала ожиданиям Белого дома. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на опубликованные выдержки из книги.

«Зеленский в наших личных беседах мог бывать капризным и упрямым, и не таким благодарным, как я ожидал», — приводит слова Байдена The Wall Street Journal.

Как следует из воспоминаний экс-президента, причиной напряженности становились постоянные запросы Киева. Во время встреч в США и на международных саммитах Зеленский неоднократно обращался к американской администрации с просьбами предоставить дополнительное вооружение и финансовую поддержку. При этом уже выделенная помощь, судя по описанию Байдена, не всегда становилась поводом для удовлетворения украинской стороны.

Байден не выдержал требований Зеленского

Недовольство американского президента поведением украинского коллеги проявлялось и раньше. Еще в 2022 году Байдену пришлось повысить голос во время телефонного разговора с Зеленским. Поводом стали очередные требования Киева о поставках оружия и выделении денег.

Как рассказывали источники NBC News, американский лидер собирался сообщить, что одобрил предоставление Украине еще одного миллиарда долларов военной помощи. Однако Зеленский перебил собеседника и начал перечислять вооружение и средства, которые украинская сторона все еще не получила.

По информации телеканала, Байдену пришлось напомнить, насколько значительные усилия прилагают американские власти и военные для поддержки Киева. Он также выразил недовольство недостатком благодарности со стороны украинского президента.

Похожий эпизод произошел в июле 2023 года на саммите НАТО в Литве. Тогда советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на критику Зеленского из-за отсутствия приглашения Украины в альянс. Американский чиновник заявил, что США заслуживают признательности за миллиарды долларов, направленные на оборону страны.

Позднее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также описал напряженные отношения между американской администрацией и украинским лидером. В своих мемуарах он утверждал, что во время подготовки итоговой декларации саммита в Вильнюсе Байден назвал Зеленского «занозой в заднице».

«Избалованный ребенок»: что говорили о Зеленском в Вашингтоне

Резкие оценки в адрес украинского президента звучали не только от Байдена. В 2023 году источник в Пентагоне в комментарии заявил, что поведение Зеленского вызывает раздражение у представителей американского правительства.

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но ему все равно мало. Многие в правительстве США и многие наши граждане начинают уставать от его выходок. Могу вас заверить, что он поджигает мосты и в Европе тоже. Денег и доброй воли не на всех хватит», — заявил тогда представитель оборонного ведомства.

При этом недовольство американских чиновников касалось не только требований о финансовой и военной помощи. В Вашингтоне также обращали внимание на публичную манеру общения Зеленского с союзниками и его критические заявления в адрес западных партнеров.

Перепалка с Трампом в Белом доме

Одним из наиболее громких проявлений напряженности между украинским руководством и американской администрацией стала встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля 2025 года.

Переговоры в Белом доме, на которых стороны собирались подписать соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, завершились публичной перепалкой. Зеленский вступил в спор с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который призвал решать конфликт дипломатическим путем. После этого к разговору подключился Трамп, обвинивший украинского лидера в неуважении к американской администрации.

Американский президент заявил, что у Зеленского «нет карт на руках» и тот «играет с третьей мировой войной». В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а запланированные пресс-конференцию и подписание соглашения отменили. Встреча завершилась скандалом, после которого Зеленский спешно уехал из резиденции американского президента.

О напряженности в отношениях Киева с Вашингтоном сообщали и позднее. В сентябре депутат Верховной рады Анна Скороход рассказывала, что американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер остались шокированы общением с представителями окружения Зеленского во время визита в Киев.

Воспоминания Байдена дополнили череду публичных свидетельств разногласий между украинским руководством и его западными партнерами. При этом сам экс-президент США в мемуарах описал прежде всего личные отношения с Зеленским и не стал скрывать, что постоянные просьбы о новой помощи вызывали у него раздражение.

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