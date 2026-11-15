Бейонсе раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z: гости не знали о церемонии

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 13 0

Певица призналась, что почти никто из гостей не знал, что идет на бракосочетание. Пара устроила вечеринку и сыграла свадьбу в узком кругу.

Бейонсе раскрыла подробности тайной свадьбы с Jay-Z

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Певица Бейонсе рассказала, как прошла тайная свадьба с Jay-Z

Певица Бейонсе 15 ноября в интервью изданию I-D раскрыла неожиданные подробности своей свадьбы с рэпером Jay-Z. Церемония состоялась почти 20 лет назад — 4 апреля 2008 года в пентхаусе музыканта в Нью-Йорке. Оказалось, что почти все приглашенные, кроме родителей и нескольких близких друзей, даже не подозревали, что идут на бракосочетание.

«У нас была очень скромная свадьба у нас дома. Мы сказали гостям, что устраиваем вечеринку, и никто, кроме наших родителей и нескольких друзей, не знал, что они идут на нашу свадьбу», — поделилась Бейонсе.

Свадебный наряд певицы сшила ее мама Тина Ноулз. Платье было без бретелей, с драпировкой на талии и крупными цветочными элементами.

«Это мое любимое платье из всех, что создала мама. Оно было очень простым и сшитым с любовью. Надеть платье, которое сшила она, было для меня очень важно — гораздо важнее, чем выбрать наряд от любого другого известного дизайнера», — добавила артистка.

Церемония прошла в узком кругу — на нее пригласили всего около 40 человек. Среди звездных гостей были Гвинет Пэлтроу, Крис Мартин и певица Мишель Уильямс. Музыканты поженились после семи лет отношений.

Бейонсе Ноулз — американская певица, актриса и продюсер, одна из самых успешных исполнительниц в истории музыки. Она начала карьеру в конце 1990-х в составе группы Destiny's Child, а затем стала сольной звездой. На ее счету десятки Grammy, мировые туры и миллионы проданных альбомов. Певица также известна как предпринимательница и общественная деятельница.

Jay-Z (Шон Кори Картер) — американский рэпер, продюсер и предприниматель. Он один из самых богатых музыкантов мира, основатель лейбла Roc-A-Fella Records и владелец ряда бизнес-проектов. 

Сейчас у звездной пары трое общих детей: 14-летняя дочь Блю Айви и 9-летние двойняшки Руми и Сэр. Бейонсе и Jay-Z продолжают оставаться одной из самых известных пар в шоу-бизнесе.

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