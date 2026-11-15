Йога, футбол и отдельная камера: Рассела Брэнда перевели в более комфортную тюрьму

Комика Рассела Брэнда перевели в тюрьму с более мягкими условиями содержания

Британского комика Рассела Брэнда, приговоренного к десяти годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства, перевели в тюрьму с более комфортными условиями содержания. Об этом сообщает The Sun on Sunday.

«Я совершенно ошеломлена тем, что он находится в тюрьме категории C. Учитывая продолжительность наказания, известность осужденного и характер совершенных преступлений, категория B казалась бы более подходящей», — заявила бывшая начальница тюрьмы Ванесса Фрейк.

Брэнда тайно перевели в HMP Littlehey в графстве Кембриджшир. Это произошло всего через пять дней после начала отбывания наказания. Ранее комик находился в лондонской тюрьме HMP Wandsworth, где его держали в одиночной камере, чтобы защитить от возможных нападений других заключенных.

В новом учреждении Брэнду выделили отдельную камеру. По словам источника издания, в первую ночь он попросил дополнительные одеяла. За осужденным также установили усиленное наблюдение.

Условия в HMP Littlehey заметно отличаются от тех, в которых комик находился раньше. Заключенные могут заниматься спортом, играть в футбол и боулинг, посещать занятия по йоге, петь в хоре и участвовать в настольных играх. При этом в тюрьме содержатся исключительно мужчины, осужденные за сексуальные преступления.

Изначально Брэнда рассматривали как кандидата на размещение в HMP Wakefield, которую называют «Особняком монстров». Однако это учреждение, предположительно, сочли слишком опасным для известного заключенного. В прошлом году там убили бывшего вокалиста группы Lostprophets Иэна Уоткинса, осужденного за преступления против детей.

Теперь супруге Брэнда Лауре Галлахер предстоит преодолевать около 290 километров в обе стороны, чтобы навестить мужа. По данным издания, посещать его она сможет раз в неделю.

Рассела Брэнда признали виновным в преступлениях против четырех женщин, совершенных в период с 2004 по 2009 год. Присяжные вынесли вердикт после четырехнедельного разбирательства в Королевском суде Саутуарка.

Среди доказанных эпизодов — изнасилование 21-летней поклонницы после концерта в Hammersmith Apollo в 2009 году, а также сексуальные нападения на сотрудниц MTV, Capital Radio и Channel 4. Присяжные оправдали Брэнда по нескольким другим пунктам обвинения.

Сам комик настаивал, что никогда не принуждал женщин к близости против их воли. Во время судебного разбирательства он признавал, что в молодости вел беспорядочную сексуальную жизнь, но отрицал совершение преступлений.

Судья учел отсутствие серьезных судимостей в прошлом, большой промежуток времени с момента последних преступлений и помощь, которую Брэнд оказывал людям с зависимостями. Тем не менее окончательный срок составил десять лет и шесть месяцев.

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