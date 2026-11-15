Не париться и покупать золото: Газманов дал совет себе из прошлого

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 1 602 0

По словам артиста, если бы в 15 лет он последовал советам своей 75-летней версии, то стал бы очень богатым.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eddie Mulholland; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Газманов дал совет себе из прошлого

Народный артист России Олег Газманов рассказал о том, какой совет он бы дал себе в возрасте 15-ти лет. Информацией он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Сначала певец растерялся от такого вопроса.

«Не париться. Если бы это действительно было так. Я от слова „если бы“ начинаю сразу серьезно думать. Если бы, конечно, я бы что-то придумал такое», — сказал Газманов.

Однако артист все же нашел ответ на вопрос.

«Я бы дал совет покупать золото. Сейчас бы было много-много денег. А не лотерейные билеты», — смеясь отметил он.

В юности Газманов увлекался спортивной гимнастикой и стал мастером спорта. В 16 лет он первым в СССР выполнил двойное сальто в вольных упражнениях, однако травма ноги заставила его прекратить занятия спортом.

После школы он поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ), которое завершил в 1973 году по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». По окончании обучения служил под Ригой на минно-торпедных складах, потом преподавал в КВИМУ и работал механиком на судах в море.

В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Поначалу он писал песни для других исполнителей, а затем стал формировать собственный сценический образ. Широкую известность ему принесла песня «Люси», написанная им и исполненная в 1987 году шестилетним сыном Родионом.

Среди самых популярных песен Газманова — «Есаул», «Морячка», «Офицеры», «Сделан в СССР», «Москва» и другие. Всего за карьеру им написано около четырехсот композиций.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:51
Канада закрыла лед: молодежная сборная России пропустит чемпионат мира
21:41
Йога, футбол и отдельная камера: Рассела Брэнда перевели в более комфортную тюрьму
21:24
Переводчик Путина стал звездой соцсетей: западные пользователи в восторге
21:00
Врач объяснила, как защититься от чихающих в транспорте
20:45
Forbes: трое топ-менеджеров Nvidia перестали быть миллиардерами
20:31
У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родился третий ребенок

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Ничего, переживешь»: Сергей Гармаш рассказал о главных семейных правилах
«Не чувствовала рук и ног»: Татьяна Васильева попала в больницу
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео