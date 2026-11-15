Не париться и покупать золото: Газманов дал совет себе из прошлого

Газманов дал совет себе из прошлого

Народный артист России Олег Газманов рассказал о том, какой совет он бы дал себе в возрасте 15-ти лет. Информацией он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Сначала певец растерялся от такого вопроса.

«Не париться. Если бы это действительно было так. Я от слова „если бы“ начинаю сразу серьезно думать. Если бы, конечно, я бы что-то придумал такое», — сказал Газманов.

Однако артист все же нашел ответ на вопрос.

«Я бы дал совет покупать золото. Сейчас бы было много-много денег. А не лотерейные билеты», — смеясь отметил он.

В юности Газманов увлекался спортивной гимнастикой и стал мастером спорта. В 16 лет он первым в СССР выполнил двойное сальто в вольных упражнениях, однако травма ноги заставила его прекратить занятия спортом.

После школы он поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ), которое завершил в 1973 году по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». По окончании обучения служил под Ригой на минно-торпедных складах, потом преподавал в КВИМУ и работал механиком на судах в море.

В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Поначалу он писал песни для других исполнителей, а затем стал формировать собственный сценический образ. Широкую известность ему принесла песня «Люси», написанная им и исполненная в 1987 году шестилетним сыном Родионом.

Среди самых популярных песен Газманова — «Есаул», «Морячка», «Офицеры», «Сделан в СССР», «Москва» и другие. Всего за карьеру им написано около четырехсот композиций.

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