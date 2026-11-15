Переводчик Путина стал звездой соцсетей: западные пользователи в восторге

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 43 0

Садыков впервые прокомментировал неожиданную славу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hao Jianwei; 5-tv.ru

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Переводчик Путина Садыков отреагировал на популярность в соцсетях

Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков 15 ноября прокомментировал свою неожиданную популярность в западных соцсетях. Известность ему принесли переговоры российского лидера со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», — заявил Садыков телеканалу «Звезда».

После встречи в соцсетях начали распространяться видеозаписи с участием переводчика. Пользователи обратили внимание на его профессионализм, выразительную мимику и способность точно передавать не только слова, но и интонации российского президента. В комментариях иностранные зрители отметили отточенную речь Садыкова, его концентрацию и выдержку. Некоторые также высоко оценили его владение английским языком.

Как прошли переговоры

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. В столице их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В ходе встречи Путин выразил признательность Трампу за организацию контактов России и Украины, а также отметил, что для Москвы опыт гуманитарной миссии в Алешках был хорошим.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными, откровенными и полезными. По его словам, стороны обсудили не только текущую ситуацию, но и дальнейшие шаги. Одним из конкретных результатов стало продвижение идеи гуманитарной миссии в Константиновке: Уиткофф и Кушнер поддержали предложение Путина организовать ее по опыту Алешек.

Кушнер 12 ноября сообщил, что встреча с Путиным прошла очень продуктивно. Переговорщик добавил, что стороны провели хорошие обсуждения по многим вопросам. Он также указал российскому лидеру на необходимость подключения европейцев к процессу урегулирования.

Россия и США условились продолжить трехсторонние контакты по украинскому урегулированию. В Москве рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер передадут российские сигналы представителям Украины и европейских государств во время дальнейших консультаций в Дублине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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