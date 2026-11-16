«Суперкамы» «Востока» вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» группировки войск «Восток» в ходе воздушной разведки обнаружили пункты управления БПЛА, опорные пункты и другие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Военнослужащие разведывательных подразделений продолжают выполнять боевые задачи и в свой профессиональный праздник — День военного разведчика, который отмечается 5 ноября.

Операторы БПЛА ведут поиск артиллерийских систем, бронетехники, наземных роботизированных комплексов и пунктов управления беспилотниками противника. Несмотря на активное противодействие со стороны беспилотной авиации противника, операторы «Суперкамов» продолжают воздушное наблюдение, выявляя в том числе замаскированные позиции и места размещения расчетов БПЛА.

Командир взвода с позывным «Колода» рассказал о задачах воздушной разведки и противодействии беспилотникам ВСУ.

«Задачи разные поступают. Допустим, технику обнаружить, пункт БПЛА противника. В основном у нас задача идет на обнаружение пунктов управления БПЛА. И по ходу действий, пока ищем пункт, можем обнаружить бронемашину противника, артиллерию, реактивную установку. На один наш борт противник высылает три-четыре, а то и больше своих птиц, чтобы сбить одну нашу. Бывает, в догонялки друг с другом играем: то они за нами, то мы за ними, смотрим, где они посадят. Противник тоже опытный, хорошо маневрирует, уходит от нас. Но как бы они ни старались, мы все равно их находим», — сказал он.

Разведывательные возможности «Суперкама» позволяют операторам вести наблюдение с большой высоты и детально изучать обнаруженные объекты. Особое внимание уделяется поиску средств огневого поражения и техники противника, а также выявлению пунктов управления беспилотниками.

Старший оператор БПЛА с позывным «Магнит» рассказал о приоритетных целях и особенностях работы расчетов.

«В основном работаем по крупным целям: реактивным установкам, танкам, гаубицам, ствольным орудиям, НРТК. Сейчас это приоритетные цели. У „Суперкама“ хорошая камера, увеличение большое, можно даже нашивки противника рассмотреть. У противника хорошо развито противодействие, поэтому постоянно находимся в напряжении, стараемся уходить, чтобы нас не сбили и вернуть птичку домой», — рассказал он.

Полученные разведданные передали расчетам 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» группировки «Восток», которые нанесли огневое поражение по выявленным объектам ВСУ. В результате артиллерийских ударов уничтожены пункты управления БПЛА и укрепленные опорные пункты противника в Запорожской области.

Работа воздушной разведки позволила выявить замаскированные позиции ВСУ и обеспечить их поражение, ослабив оборону противника и создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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