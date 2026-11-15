Тяжело возвращаться: Кроуфорд выставила на торги особняк сына после его смерти

Кроуфорд выставила на торги особняк сына после его смерти

Супермодель Сидни Кроуфорд приняла решение выставить на продажу дом своего сына Пресли Гербера, который умер в реабилитационном центре два месяца назад. Об этом сообщило издание TMZ.

Каждый приезд в этот дом давался родителям Пресли с большим трудом, поэтому они решили выставить особняк на торги. Виллу с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, бассейном и джакузи хотят продать за в 3,4 миллиона долларов.

В последние годы 27-летний наследник супермодели честно говорил о расстройствах психики и зависимости. Он неоднократно поднимал эту тему в соцсетях и разговорах с журналистами, пытаясь привлечь внимание к вопросам душевного здоровья.

Когда Кроуфорд впервые комментировала трагедию, она назвала Пресли «милой, прекрасной душой, которая любит и любима, сейчас и навсегда».

Публикация сопровождалась черно-белым фото Гербера. На фото он улыбается объятиях белоснежных крыльев, похожих на ангельские.

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