Тяжело возвращаться: Кроуфорд выставила на торги особняк сына после его смерти

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Василиса Власова
Василиса Власова 114 0

На вилле четыре спальни, три ваннвх комнаты, бассейн и джакузи.

Кроуфорд выставила на торги особняк сына после его смерти

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Кроуфорд выставила на торги особняк сына после его смерти

Супермодель Сидни Кроуфорд приняла решение выставить на продажу дом своего сына Пресли Гербера, который умер в реабилитационном центре два месяца назад. Об этом сообщило издание TMZ.

Каждый приезд в этот дом давался родителям Пресли с большим трудом, поэтому они решили выставить особняк на торги. Виллу с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, бассейном и джакузи хотят продать за в 3,4 миллиона долларов.

В последние годы 27-летний наследник супермодели честно говорил о расстройствах психики и зависимости. Он неоднократно поднимал эту тему в соцсетях и разговорах с журналистами, пытаясь привлечь внимание к вопросам душевного здоровья.

Когда Кроуфорд впервые комментировала трагедию, она назвала Пресли «милой, прекрасной душой, которая любит и любима, сейчас и навсегда».

Публикация сопровождалась черно-белым фото Гербера. На фото он улыбается объятиях белоснежных крыльев, похожих на ангельские.

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