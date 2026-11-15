Канада закрыла лед: молодежная сборная России пропустит чемпионат мира

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Василиса Власова
Василиса Власова 2 318 0

Все федерации хоккея стран-участниц были поставлены в известность, а пересмотренный календарь соревнований опубликуют в ближайшие дни.

Молодежная сборная России пропустит чемпионат мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Молодежная сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею пропустит чемпионат мира в Канаде. Это решение обусловлено позицией властей, заявили в IIHF (Международная федерация хоккея на льду — Прим. ред.)

«В связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная U20 не сможет принять участие в чемпионате мира среди юниоров», — значится в сообщении федерации.

Турнир состоится с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Все федерации хоккея стран-участниц были поставлены в известность, а пересмотренный календарь соревнований опубликуют в ближайшие дни.

Ранее с подобными заявлениями относительно российских спортсменов выступал канадский журналист Горд Миллер. Как он сообщал, хоккеисты даже с действующими визами будут лишены возможности сыграть — в том числе под нейтральным флагом.

До этого премьер-министр Канады Марк Карни выступил с заявлением о том, что российские и белорусские хоккеисты не получат допуск к молодежному чемпионату мира. В то же время ряд европейских федераций заявили о нежелании выходить на лед против сборной России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Канада закрыла лед: молодежная сборная России пропустит чемпионат мира

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