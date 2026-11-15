Хоккей вне спорта: Плющев связал недопуск России на МЧМ с политикой Канады

Плющев: сборная России не поедет на МЧМ по хоккею из-за действий властей Канады

Недопуск российской сборной к участию в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года носит политический характер. Об этом -tv.ru заявил заслуженный тренер РФ Владимир Плющев.

Он отметил, что главная причина с неучастием спортсменов из России связана как раз с действиями канадских властей, даже Международная федерация хоккея (IIHF) не имеет рычагов влияния на решение руководства страны.

«Вмешалось правительство Канады, которое практически в наказательной форме сообщило о том, что не будет выдавать визы российским спортсменам и тренерам. Международная федерация хоккея (ИИХФ) на это влиять не может», — сказал он.

Экс-наставник сборной России сообщил, что это первый подобный случай в хоккейной истории, когда правительство страны вмешивается в вопрос участия спортсменов в турнире.

«Я не помню, чтобы правительство вмешивалось в ситуацию, связанную с лишением спортсменов. Но, к сожалению, в наше время такие вещи бывают», — подчеркнул тренер.

Плющев добавил, что сейчас Запад предпринимает любые попытки дискредитации решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских хоккеистов. Он добавил, что страны, выступающие против возвращения России в мировой хоккей, продолжат сопротивляться участию отечественных команд в остальных первенствах.

Ранее в IIHF сообщили, что российская молодежная сборная не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Канаде из-за позиции местного руководства. Календарь игр в ближайшее время пересмотрят, а информацию об этом уже довели до федераций хоккея всех стран-участниц.

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