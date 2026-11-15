Свадьба сорвется, деньги исчезнут: аферисты придумали новую ловушку

Мошенники торгуют несуществующими слотами на свадьбу

Мошенники придумали новую схему обмана, привязанную к началу бронирования дат, времени и мест для регистрации брака в 2027 году. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ЗАГСа и предлагают парам выкупить у них подходящий слот. Об этом аналитики «МТС Защитника» рассказали РИА Новости

Расчет строится на стремлении людей выбрать удобную дату и красивое место, когда спрос на них высок. Аферисты звонят или пишут потенциальным жертвам в мессенджерах, представляются работниками ЗАГСа и предлагают «забронировать» нужный день и время за отдельную плату. Согласившейся паре присылают ссылку для перевода денег.

После оплаты человек получает якобы подтверждение места и времени, но никакого бронирования на самом деле не происходит — мошенники исчезают с деньгами.

В компании подчеркнули: настоящие сотрудники ЗАГСа не обзванивают граждан с предложениями выкупить слоты и не принимают оплату по ссылкам из мессенджеров. Бронирование дат, времени и мест для регистрации брака возможно только через официальные государственные порталы или при личном обращении в ЗАГС. Эксперты советуют в такой ситуации не переводить деньги и сразу прекращать диалог, а если обман все же удался — оперативно обращаться в правоохранительные органы.

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