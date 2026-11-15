Второй шанс после измен: Дженсен Хуанг задумал возвращение в Nvidia

FT узнала о планах Хуанга вернуться в Nvidia

Дженсен Хуанг, покинувший пост главы Nvidia, обсуждает с доверенными лицами возможность вновь возглавить компанию. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на множество источников.

Как сообщил газете один из соратников Хуанга, его сторонники создают «штаб» из руководителей компаний Кремниевой долины. Его задача — лоббировать возвращение бывшего главы Nvidia и заручиться поддержкой Белого дома.

В четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора. Причиной стал скандал вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о «китайском шпионаже» в контексте дела Nvidia.

Как начался скандал

Новости об измене главы Nvidia появились в октябре 2026 года. Любовницей Хуанга назвали замужнюю Алису Хуанг — бывшего руководителя сингапурской IT-компании MegaSpeed. Вскоре в сети появились фотографии и записи пары: на кадрах они выходят вместе из ресторана, а Алиса целует Дженсена в щеку.

Затем The New York Times вышла с сенсацией: спецслужбы заподозрили Алису Хуанг в работе на китайскую разведку. Якобы через ее компанию MegaSpeed технологии наночипов утекали в Китай, что запрещено американскими законами. Доказательств опубликовано не было, но этого оказалось достаточно, чтобы Хуанг покинул пост.

Вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмусен отметил, что обвинения основаны лишь на утечках от неназванных источников. По его словам, Сингапур провел расследование в отношении Алисы и ее мужа, но не нашел ничего, что указывало бы на шпионаж.

Другие любовницы и признание

Позже стало известно о связи Хуанга с подчиненной Кимберли Пауэлл и третьей женщиной, личность которой не раскрыли. Сам Хуанг признался сотрудникам компании в неверности и извинился перед семьей.

На фоне скандала акции Nvidia рухнули. Компания, которая начинала со стартового капитала в 30 тысяч долларов, а сейчас стоит триллионы, потеряла около двух триллионов долларов рыночной стоимости. Несколько членов конгресса потребовали расследования деятельности Хуанга.

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