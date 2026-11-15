Россия призвала дать оценку действиям IIHF по недопуску сборной на чемпионат мира по хоккею

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Федерацию обвинили в дискриминации россиян и нежелании решать вопрос с их участием в турнире.

Недопуск сборной России к чемпионату мира — слова Дегтярева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недопуск российских хоккеистов к участию в молодежном чемпионате мира не должен остаться без ответа — необходимо ввести санкции против Международной федерации хоккея на льду IIHF). Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Глава ведомства отметил, что российская сторона намерена обратиться в Международный олимпийский комитет с жалобой на IIHF. По его словам, статус спортивной организации и ее право проводить мировые соревнования следует поставить под вопрос.

«Единственным правомерным решением было перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую. <…> Считаем аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными», — написал он.

Министр обвинил федерацию в дискриминационной политике по отношению к России, а после решения Спортивного арбитражного суда о допуске команд из РФ у IIHF было достаточно времени, чтобы проработать вопрос переноса турнира.

Дегтярев также добавил, что Москва уже потребовала принять меры против Федерации хоккея Канады и Национального олимпийского комитета этой страны.

Ранее из-за установленных властями Канады визовых ограничений молодежная сборная РФ пропустит чемпионат мира 2027 года. Несмотря на вердикт CAS о необходимости допустить спортсменов, IIHF не стала переносить турнир в другую страну и сохранила Канаду в качестве страны-хозяйки.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:44
В СК рассказали, что могло помешать Усольцевым вернуться из гор
0:17
Вопреки суду: Шалимов заявил о вмешательстве политики в допуск россиян на МЧМ
23:59
«Возвращаю себя»: Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе
23:43
Россия призвала дать оценку действиям IIHF по недопуску сборной на чемпионат мира по хоккею
23:12
Второй шанс после измен: Дженсен Хуанг задумал возвращение в Nvidia
22:59
«Приступ безудержной русофобии»: Захарова о планах Эстонии закрыть границу

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родился третий ребенок
Йога, футбол и отдельная камера: Рассела Брэнда перевели в более комфортную тюрьму
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео