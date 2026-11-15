Россия призвала дать оценку действиям IIHF по недопуску сборной на чемпионат мира по хоккею

Недопуск российских хоккеистов к участию в молодежном чемпионате мира не должен остаться без ответа — необходимо ввести санкции против Международной федерации хоккея на льду IIHF). Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Глава ведомства отметил, что российская сторона намерена обратиться в Международный олимпийский комитет с жалобой на IIHF. По его словам, статус спортивной организации и ее право проводить мировые соревнования следует поставить под вопрос.

«Единственным правомерным решением было перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую. <…> Считаем аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными», — написал он.

Министр обвинил федерацию в дискриминационной политике по отношению к России, а после решения Спортивного арбитражного суда о допуске команд из РФ у IIHF было достаточно времени, чтобы проработать вопрос переноса турнира.

Дегтярев также добавил, что Москва уже потребовала принять меры против Федерации хоккея Канады и Национального олимпийского комитета этой страны.

Ранее из-за установленных властями Канады визовых ограничений молодежная сборная РФ пропустит чемпионат мира 2027 года. Несмотря на вердикт CAS о необходимости допустить спортсменов, IIHF не стала переносить турнир в другую страну и сохранила Канаду в качестве страны-хозяйки.

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