«Приступ безудержной русофобии»: Захарова о планах Эстонии закрыть границу

Захарова назвала русофобией планы Эстонии закрыть границу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о намерении Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с РФ.

«Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», — сказала она 5-tv.ru.

В тот же день глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что республика с 1 декабря закроет все пограничные пункты пропуска на эстонско-российской границе. Решение он объяснил тем, что российская разведка якобы готовит акт саботажа против эстонской компании оборонной промышленности. Конкретных доказательств в пользу такого мнения министр не привел.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что антироссийская риторика прибалтийских государств отличается небольшими масштабами, но высокой громкостью.

Отдельно Песков высказался о запрете Эстонии на транзит российского зерна. По его словам, такое решение может повлиять на доступность продовольствия в мире, в том числе в Африке.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком зерна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

