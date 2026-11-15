«Возвращаю себя»: Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе

Актриса Бочкарева тяжело переживает развод, но ее поддерживают дети и близкие

Актриса Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе с предпринимателем Романом Гавриловым в личном блоге. Известно, что инициатором расставания стал супруг: он заявил, что у него есть другие отношения, и брак уже не спасти. Теперь звезда восстанавливает силы — учится жить «не вместе».

«Я не готова сейчас говорить о личной жизни. Знаете, мне сейчас правда очень тяжело, я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя, продолжаю дальше жить. Меня поддерживают мои дети, я занимаюсь любимым делом — творчеством», — сказала артистка, сдерживая слезы.

Рассуждать о том, кто прав и виноват, Бочкарева не хочет. Она верит, что жизнь сама все расставит по своим местам — надо только позволить ей это сделать. В данный момент Бочкарева намерена сосредоточиться на хорошем, ведь разрыв — не конец жизни.

«Жизнь на расставании с человеком, даже находящимся в венчанном браке, не заканчивается, а только начинается. И, возможно, когда ты переживаешь очень сложный момент в жизни, в тебе появляются силы все это преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь», — добавила Бочкарева.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку. Под публикацией — две сотни ободряющих комментариев. По словам звезды, она читает каждое сообщение и чувствует, что не одна. Кроме того, рядом есть ее дети, друзья — много неравнодушных людей.

«Ваша боль не определяет вашу жизнь. Уход другого человека не определяет вашу ценность. Верьте в себя и любите себя», — заключила актриса.

Мировой суд расторг брак 7 ноября. Иск в конце сентября подал Гаврилов, заявив, что супруги не живут вместе с декабря 2025-го. Бочкарева надеялась сохранить семью, но в зале суда представитель мужа дал понять, что у него уже есть другие отношения. Задолго до разрыва Гаврилов присылал жене на подпись брачный договор, но условия ее не устроили, и она отказалась.

Сейчас актриса с тремя детьми живет в съемном доме, который оплачивает бывший муж. Он общается с трехлетним сыном Александром и участвует в его воспитании. Впереди — определение места жительства мальчика, взыскание алиментов и раздел имущества.

Пара поженилась в 2019 году и обвенчалась. Роман ведет непубличный образ жизни, и Наталья публиковала совместные фото лишь пару раз в год. У них один общий ребенок. С прошлым мужем, адвокатом Николаем Борисовым, у Бочкаревой тоже были судебные споры об алиментах на двоих детей — Ивана и Марию. Брак продлился с 2007 по 2014 год, в 2024-м актриса подала иск о взыскании выплат за предыдущие три года, но суд ей отказал.

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