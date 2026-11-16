Вопреки суду: Шалимов заявил о вмешательстве политики в допуск россиян на МЧМ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 18 0

Подобная практика носит всеобщий характер и уже за запрет на въезд спортсменов из РФ выступила Финляндия.

Недопуск сборной России к чемпионату мира — реакция Шалимова

Фото: www.globallookpress.com/Rolf Vennenbernd

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Виктор Шалимов: в вопрос допуска россиян на чемпионат мира вмешалась политика

Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда по участию молодежной сборной России в чемпионате мира по хоккею, барьеры никуда не делись. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов.

Он заявил, что Международная федерация хоккея находит новые способы для недопуска россиян в турнирах — в частности, вопросы касаются выдачи виз. Прославленный хоккеист заметил, что в процесс активно вмешивается политика.

«Хоть и признали, но все равно ставятся препоны. Вроде суд решил допустить, но федерация хоккея находит какие-то новые пути и, естественно, подключают политиков насчет виз, насчет всего остального», — сказал олимпийский чемпион.

Шалимов отметил, что такая политика носит всеобщий характер. Бывший хоккеист также напомнил о недавнем запрете Финляндии на въезд спортсменов из России. Ограничения затронут и клубы Национальной хоккейной лиги, проводящие выставочные игры в Европе.

При этом он выразил надежду, что вопрос с участием российских хоккеистов на международном первенстве в Канаде решится положительно. Мастер спорта добавил, что уже ряд именитых спортсменов выступают за возвращение России в мировой хоккей.

Ранее Международная федерация хоккея отказалась допускать молодежную национальную команду до мирового первенства по хоккею 2027 года в Канаде. Отказ связан с решением властей Канады не давать визы членам сборной.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на действия федерации и заявил, что российская сторона обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой. Он добавил, что за решением IIHF должен последовать пересмотр ее статуса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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